Les millors coques de Sant Joan a Sabadell

Per anar fent boca… Les millors coques! La revetlla de Sant Joan ja truca a la porta i no ens agafarà desprevinguts. Us fem un repàs d’algunes de les delícies que podeu descobrir a forns i pastisseries de Sabadell per a devorar-les en bona companyia, tot celebrant el solstici d’estiu.

Per a gustos, coques: amb fruita confitada o sense, de llardons, de brioix, amb crema o xocolata, de nata o cabells d’àngel… Encara podem trobar arreu les més típiques, però la tradició ha evolucionat i també n’hi ha d’innovadores. No falteu a la tradició i afarteu-vos-en, tot acompanyant-les amb un bon glopet de cava.

La popular: amb crema i fruita confitada

No us refieu de la gent que desaprofita la gloriosa fruita confitada i la treu del damunt de les postres. En el cas de la coca de brioix tradicional de Sant Joan, originalment era un dels ingredients principals, juntament amb els pinyons. En aquest cas, tenim crema repartida per la coca. És una combinació ben popular.

De llardons: No només se’n menja per Quaresma

Per als amants de la coca de llardons és una bona notícia que sigui tan popular. No només en podem menjar els dies previs a la Quaresma, especialment a partir de Dijous Gras. Per Sant Joan és molt típica i recomanem acompanyar-la, després de sopar, de vi dolç, moscatell, malvasia o cava, per exemple.

De brioix, amb panses i pinyons

Un de les coques que més està triomfant els dies previs a la revetlla de Sant Joan és de brioix, pinyons i un toc especial de panses, que l’endolceix deliciosament. El polsim de sucre escampat per la capa del damunt de la coca encara la fa més bona. I a vosaltres, definitivament no se us acaba de despertar la gana?

Combinació: De brioix i llardons

És una recepta que combina els que són per a molts els millors ingredients de les dues coques més típiques: el brioix i els llardons. És una combinació perfecta de textures.

Per als més golosos: la beneïda crema de xocolata

Nyam! A vegades, les postres de Sant Joan divideixen la família. I no és qüestió d’acabar de morros una nit tan especial com aquesta. Crema sí o crema no? Doncs heus aquí la solució: crema de xocolata per farcir la coca de brioix.

Per si no en teniu prou: coca de full i xocolata!

I si amb una bona coca de full a base de llardons i pinyons no en teníem prou: xocolata! Hi ha qui considera que aquest ingredient és imprescindible per a les postres. Per Sant Joan, tot i que no és tradició, no farem ganyotes a aquesta innovació que farà que ens llepem els dits. Si en sobra una mica del sopar, que no sempre és possible, agraireu poder-la endrapar per esmorzar.

Més varietat: Opcions per a tothom

A Sabadell, trobareu varietat, com veiem en aquesta foto: coca de full, amb crema i fruita confitada. Però hi ha més opcions, com els cabells d’àngel, la vainilla o xocolata blanca.

Fotografies: Victòria Rovira

Les millors coques de Sant Joan a Sabadell

Pastisseria Art Bo

Carrer de les Valls, 12

Ronda Zamenhof, 98

Carrer Tres Creus, 105

Tel: 93 715 52 66

www.artbo.es

Forn Centenari

Carrer de Riego, 60

Ronda de Zamenhof, 18

Passeig de la Plaça Major, 50

Carretera de Prats de Lluçanès, 177

Carrer Sol i Padrís, 41

Passeig Almogàvers, 13

Tel: 937 27 47 06



www.centenari.es

Forn Carreras



Plaça de Sant Roc, 5

Carrer Sant Pere, 39

Tel: 937 25 77 15

www.carrerasfornpa.com

Pastisseria Nuria

Carretera de Prats de Lluçanès, 173

Tel: 937 16 27 94



Facebook: Pastisseria Nuria

Pastisseria Sant Marc

Passeig del Comerç, 19

Av. de Barberà, 203

Tel: 93 710 41 03

www.pastisseriasantmarc.cat

Benet Forners

Av. de Barberà, 81

Tel: 93 710 57 97

Instagram: @benetforners19

Fleca i Pastisseria E. Valls

Via de Massagué, 60

Avinguda 11 de setembre, 33

Tel: 937 25 17 86

Instagram: @flecavalls_sabadell

Menú especial de Sant Joan

Restaurant Casa Fuster

Passatge de Rovira i Virgili, 1

937 12 29 13 | casafuster.net



Restaurant del Munt



Carrer Sant Quirze, 22

722 748 665 | www.delmunt.com