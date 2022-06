Un altre ensurt per un incendi de matolls a Sabadell

En les darreres setmanes, amb l’onada de calor i l’estat de la vegetació, s’ha estès una alerta màxima per perill d’incendis a gran part de Catalunya. A Sabadell, també, i més tenint en compte que s’han produït petits incendis de matolls a diferents punts de la ciutat.

El darrer incendi va ser el divendres passat, a les 19.27h, al carrer d’Escipió amb el carrer d’Algesires. Es va originar un petit foc a una zona de matolls per causes desconegudes. Va tenir una afectació d’uns 100 metres quadrats. Hi va intervenir una dotació del Cos de Bombers de la Generalitat, una unitat del SEM i una unitat de Policia Municipal.

A la ciutat hi ha hagut més ensurts per incendis en la darrera setmana, malauradament. Dimarts passat, un foc en una zona de matolls al carrer d’Uruguai, al barri de Can Feu, va acabar afectant una extensió de 1.200 metres de bosc. El dijous passat, un altre incendi a la confluència del carrer de Praga amb Budapest va cremar 40 metres quadrats.