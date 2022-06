El president de l’associació de veïns de Can Deu, a judici per presumpte delicte de falsedat documental

[Albert Hernàndez | Marta Ordóñez]

El president de l’Associacío de Veïns Can Deu, Juan Juárez, anirà a judici com a presumpte autor d’un delicte de falsedat documental perqué hauria modificat la composició de la junta, quan es va reactivar l’entitat veïnal -feia anys que estava inactiva-, el novembre de 2018. Juárez s’asseurà al banc dels acusats el mes de setembre de 2023, quan està previst se celebri la vista oral.

L’acusació particular, exercida per un grup de persones vinculades al barri, li demana tres anys de presó i una multa de més de 5.000 euros, mentre que Fiscalia sol·licita dos anys i mig de privació de llibertat, una sanció de més de 3.000 euros i inhabilitació a càrrec públic durant la condemna. Els fets es remunten al 17 de novembre del 2018, quan es va celebrar una assemblea per recuperar l’entitat veïnal que estava inactiva des de l’any 2014.

Segons l’acusació particular, durant aquella reunió es va decidir impulsar l’associació i es va nomenar la junta directiva. Segons la denúncia que es va formalitzar, 20 persones van sortir escollides per formar la junta de l’entitat veïnal. L’investigat, Juan Juárez, nega les acusacions: “No he falsificat res. Em vaig desentendre de la nova entitat que es volia crear”, diu. Des de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), Manuel Navas ha mostrat el seu suport a Juárez: “No s’ha fet res malament. Vam ajudar a fer el traspàs i la Generalitat va acceptar el nou canvi de junta”, expressa.

Juárez explica que per reimpulsar l’AAVV Can Deu calia la firma de l’anterior presidenta perquè pogués actuar de forma legal i per això, va parlar amb ella perquè signés el traspàs. “Es va muntar una asamblea que d’origen era nul·la“, justifica i va buscar “amb un grup de persones que teníem ganes de fer coses” per tirar-la endavant. Per contra, l’acusació sosté que l’Ajuntament de Sabadell els va informar que havien de passar cinc o més anys per considerar l’entitat inactiva i, per tant, fer una convocatòria d’assemblea o tenir també la firma dels anteriors membres.

Van ser 200 les persones que van participar en la reunió, que es va celebrar a l’auditori del centre cívic de Can Deu. Però l’acusat s’hauria volgut desvincular de l’entitat per dissidències personals i va decidir reprendre l’activitat de l’associació que ja existia. “Me’n vaig desentendre, l’entitat no s’havia formalitzat i aleshores vam demanar el traspàs de l’antiga associació”, diu Juárez. L’entitat ja estava constituïda i ja tenia un NIF, “nosaltres només volíem reactivar-la”, assegura Juárez. Ara, són dues les organitzacions que ara treballen al barri: la tradicional associació del barri de Can Deu i l’associació Tots per Can Deu.

El jutjat d’instrucció número 3 de Sabadell va arxivar la causa, però els denunciants la van recórrer i finalment la interlocutòria de l’Audiència de Barcelona va reobrir la causa. Segons els veïns, l’associació s’hauria creat sense respectar el que s’havia decidit en assemblea i “es van canviar els càrrecs votats”.