La Baldufa demana més recursos per oferir “un esplai de qualitat”

L’equip de monitors de l’esplai la Baldufa, juntament amb el suport de l’Associació de Dones Africanes, s’ha aplegat aquest dimecres a les portes de l’Ajuntament per demanar més recursos, sobretot econòmics, per a “poder realitzar i oferir un esplai de qualitat a les famílies del barri de Can Puiggener“.

Els portaveus han argumentat que l’esplai “ha esdevingut un agent social i educatiu” de vital importància al barri, i remarquen que, “si això és factible, és gràcies al voluntariat” dels professionals del lleure. L’entitat denuncia que des de fa anys els recursos que se’ls destinen “són insuficients” i que, això, “els dificulta molt la seva tasca.”

“Casals d’estiu dignes”

En aquelles tasques que sí que són remunerades, com els casals d’estiu, és on els manquen més recursos, expliquen en un comunicat. A més, asseguren que la supervivència dels casals, ara per ara, depèn “de les prestacions dels serveis socials, ja que els diners atorgats per l’Ajuntament, són ínfims”, lamenten. De fet, aquesta situació va generar que aquest any l’esplai no pogués fer el casal d’hivern que havia fet en anys anteriors. En aquesta línia, els monitors de l’esplai demanen que aquest any no es torni a repetir la mateixa situació amb el casal d’estiu: “tots els infants del barri es mereixen una proposta de lleure per aquest estiu”, conclouen en el comunicat.