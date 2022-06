20J: dia mundial de les persones refugiades

[Per Comissió d’Entitats del Dia Mundial de les Persones Refugiades]

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones Refugiades amb l’objectiu de rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones desarrelades (refugiats, apàtrides, desplaçats interns i sol·licitants d’asil) que actualment hi ha al món. Un any més, tornem a commemorar el 20J per visibilitzar un col·lectiu sovint oblidat però present a Sabadell i arreu del món.

Sabíeu que, en el cas de l’Estat espanyol, 26.851 persones van sol·licitar la protecció internacional només en el primer semestre del 2021? I que a la nostra ciutat comptem amb gairebé un centenar de places per a persones refugiades de diferents procedències en habitatges gestionats per entitats d’acollida? Aquestes places resulten molts cops insuficients i són moltes les persones a qui se’ls denega la sol·licitud d’asil.

També manquen recursos econòmics i humans per acompanyar i millorar la situació d’aquestes persones un cop arriben al país d’acollida. No obstant això, amb l’actual conflicte d’Ucraïna s’ha posat de manifest la capacitat de les administracions per fer front a aquest tipus d’emergències, i des d’aquí volem reivindicar que aquesta actuació i saber fer s’apliqui a la resta de col·lectius refugiats. Cal conscienciar polítics i societat del patiment que carreguen les persones refugiades de tots els conflictes, que arriben a les nostres ciutats necessitant protecció. Hem de donar la mateixa resposta a totes les refugiades, evitant la diferència de tracte segons l’origen.

Alhora, hem de continuar educant la consciència ciutadana en la diversitat. Treballant conjuntament des de les entitats, l’administració i la societat en conjunt per facilitar a les refugiades un sostre digne on viure, la inserció social i, en general, la cobertura de les necessitats bàsiques. Sense oblidar tampoc que les persones refugiades arriben a un sistema i una cultura molt sovint desconegudes per a elles, on l’acollida i escalf per part de la ciutadania seran clau perquè sentin que tenen una nova oportunitat per viure dignament.

En aquest sentit, encara ens queda molt per aprendre i cal continuar esforçant-nos per obrir-nos a altres cultures, aprenent d’elles, i fomentant la interculturalitat i la cohesió social.

Des de la Comissió d’Entitats del Dia Mundial de les Persones Refugiades volem seguir avançant en la sensibilització sobre la situació de les persones refugiades amb diverses activitats organitzades, conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, des del 16 fins al 20 de juny, per tal de visibilitzar la realitat d’aquest col·lectiu i reivindicar el compliment dels seus drets.