Una Montserrat centenària torna a Sabadell

De Sabadell a Monistrol de Montserrat i, de nou, a Sabadell. Després de 90 anys fora de la ciutat, l’Associació Cultural Can Feu ha recuperat una escultura de la Mare de Déu de Montserrat que havia format part de la capella del castell de Can Feu fa més de cent anys.

El president de l’Associació, Aleix González, obstinat a recuperar tot el que té a veure amb el castell, ha aconseguit aquesta peça després de prop d’una dècada buscant-la. “Sempre he volgut que tornés a la capella de Can Feu”, explica el sabadellenc. I ara intenta que es pugui venerar a Sant Fèlix, un lloc apreciat per qui fou el propietari del castell, Josep Nicolau d’Olzina.

La història d’aquesta Moreneta es remunta al 1916, quan Olzina l’encarrega a l’escultor Tomàs Marquès, de Barcelona. González apunta que “aquell any, Olzina es va fer un nou altar d’estil neogòtic” (foto) presidit per aquesta imatge d’uns 70 cm d’alçada i 40 cm d’ample i buida per dins perquè pesi menys. És de fusta i està recoberta amb guix per pintar-la, cosa que ara s’està repassant en un taller especialitzat de Sabadell. En els pròxims dies, Aleix González portarà l’escultura a un altre lloc on poliran els detalls daurats i, paral·lelament, les corones que porten les figures.

El sabadellenc explica que es tracta “d’una imatge més humanitzada, no és negre de carbó com la que trobem a Montserrat” i això és perquè a cada època les imatges es feien amb matisos diferents. Aquesta imatge de la Mare de Déu de Montserrat va estar a la capella del castell a partir del 1916. Quan el 1924 mor Josep Nicolau d’Olzina sense descendència, passa a mans del seu nebot Guillem de Pallejà, marquès de Monsolís. Aleshores, els masovers de Can Cavaller -una finca d’Olzina a Monistrol de Montserrat-, li van demanar a Pallejà endur-se l’escultura a la seva masia “perquè estigués més a prop del monestir i per donar-li més culte”. González afegeix que va ser el masover de la torre d’en Feu, Miquel Canet, qui va traslladar personalment la imatge “entre els anys 1932 i 1935”.

Els trobadors de la Mare de Déu

Josep Nicolau d’Olzina estava emparentat amb la família Riusech. I, segons la llegenda Catalana, van ser ells els que van trobar el s. IX la Mare de Déu de Montserrat a la Santa Cova. En intentar-la traslladar a Manresa, la imatge es va aturar en un punt que és on, després, es va aixecar el monestir.