Passejant per la Toscana sabadellenca

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Divendres passat vam viure, a la Xarxa Onion, una jornada per al record. El consultor Ignacio Gallo, de l’empresa Escuela de Actividades Naturales, ens va organitzar una passejada networking pel rodal de Sabadell. L’activitat s’havia programat mesos enrere i el destí va voler que coincidís amb el pic de l’onada de calor. Malgrat això, vam decidir mantenir-la. Una ruta més obaga i força hidratació van ser suficients.

L’Ignacio està acostumat a dur a terme les seves sortides per parcs naturals. Nosaltres, en canvi, li vam plantejar el repte de descobrir la natura que tenim a peu d’oficina. La idea el va entusiasmar i va venir de Madrid un dia abans per estudiar el terreny i analitzar els espais de transició entre l’àmbit urbà i el riu Ripoll. Juntament amb Martí Saiz, gran coneixedor de l’entorn, van planificar un trajecte exquisit.

El punt de sortida va ser l’estació d’autobusos del Centre. Allà vam quedar un grup d’emprenedors i emprenedores amb calça curta, vambes, i molta crema solar. He de reconèixer que quan, just travessar la Gran Via, l’Ignacio es va aturar en un parterre i ens va proposar de menjar algunes plantes, vaig patir… Després vam enfilar Tres Creus i, de mica en mica, el verd va anar absorbint el gris fins que, prenent un trencant cap al riu, l’embolcall de la natura ja va esdevenir complet.

Durant el trajecte vam fer diverses activitats per fomentar el treball en equip i, alhora, aportar coneixement sobre la flora de la zona. Vam acabar el matí amb un vermut fresc a l’ermita de Sant Nicolau, brindant per la vida tot contemplant l’skyline de Sabadell. Acabat l’acte, vam dur l’Ignacio a dinar a una masia del rodal. A les postres, ens va reconèixer que no esperava que, a peu de Sabadell, pogués haver-hi un entorn tan espectacular. “Viviu a la Toscana i no en sou conscients!” va concloure.

Certament, entre les persones que vam compartir aquell matí diferent es van teixir uns lligams de confiança i complicitat especials. De fet, ja han sorgit noves línies de cooperació empresarial.

Permeteu-me acabar amb una cita de Robert Walser: “Sense passejar i sense la contemplació de la natura que hi va aparellada, sense aquesta cerca tan deliciosa com instructiva, em sento perdut, i, de fet, n’estic”. Passejant per la Toscana sabadellenca ens vam sentir, per un dia, una mica menys perduts.