La prostitució a Sabadell, davant de l’abolició: “Hi ha molta por i incertesa”

Posem-nos en situació: ets dona, estrangera, amb fills a càrrec i una família que et necessita. Estàs sola, no tens papers ni pots accedir a un contracte de treball. Com que no tens ingressos, entre molts dubtes, deixes de banda l’aprensió que sents i els patrons morals que t’han ensenyat des de petita, i et fas prostituta.

Aquesta vida –la vida de moltes treballadores sexuals– penja ara d’un fil, segons expertes consultades pel DS. El PSOE ha presentat una proposta de llei per abolir la prostitució. La reforma preveu ampliar les penes pel proxenetisme, castigar els propietaris que lloguin espais destinats al treball sexual i també posa un ull sobre els clients. Si s’aprova, qualsevol relació sexual per diners serà punible, encara que tingui el consentiment de la dona.

“El treball sexual passarà de ser alegal a il·legal, i això tindrà conseqüències dramàtiques sobretot per a elles”, adverteix Ana Blasco, tècnica de Projecte Dona a Actuavallès, iniciativa que va atendre 1.126 treballadores sexuals entre els Vallesos i el Bages l’any 2021. Considera que la “criminalització” de la prostitució tindrà efectes nefastos: pèrdua de drets, pitjors condicions, menys reconeixement i més indefensió davant de possibles agressions i abusos.

També preocupa si es quedaran amb una mà al davant i una altra al darrere. “Aquest és l’únic ingrés per a moltes famílies. Hi ha molta por i incertesa”, explicita sobre la reforma del Codi Penal. Tant Blasco com la síndica municipal de greuges, Eva Abellan, creuen que la modificació és imprudent. Ambdues demanen canvis a la llei d’estrangeria per poder tenir els papers en regla un cop arribin al país i així puguin accedir al mercat laboral. “No es pot abolir la prostitució d’avui per demà. Si no es fa res més que prohibir, només s’aconseguirà invisibilitzar-les més”, sosté Abellan.

Què implica la nova llei?

Proxenetisme i consentiment

Si es modifica la llei, el treball sexual serà considerat per se com un acte contra la voluntat de la dona. La reforma pretén ampliar el concepte de proxeneta, i aplicar-lo encara que no hi hagi coacció ni violència envers la prostituta. “S’està dient que una treballadora sexual no sap el que es fa i que el seu consentiment no val”, argumenta Blasco, que avisa que si s’aprova la reforma, no es distingiran les situacions veritablement greus: “Si en violen una, com anirà a denunciar ara?”, es pregunta. En aquest sentit, demana acabar amb els “falsos mites” sobre el consentiment: “Les treballadores sexuals marquen més els límits a la feina que en les seves relacions personals”, explicita.

Sense lloc per treballar

La reforma planteja recuperar la terceria locativa, és a dir, les penes per a aquells que facilitin un habitatge per al treball sexual. És a dir, si un propietari lloga un pis a una prostituta, aquest serà automàticament còmplice de l’activitat. “Això no evitarà la prostitució, sinó que implicarà que es faci a llocs de merda, insegurs i en pitjors condicions”, argumenta Blasco.

Setge als ‘puteros’

La reforma també incorpora multes per als clients de la prostitució, i no només això: l’articulat planteja castigar tots els “actes de naturalesa sexual a canvi de diners”, una fórmula que deixa a l’aire si es podrien incloure els streaptease o el consum de plataformes com OnlyFans. Amb ambigüitats o sense, si s’aprova la reforma, el treball sexual ha topat amb un carreró sense sortida: “No deixarà d’existir. Cal fer-hi més o serà encara més precari”, sentencia Abellan.

L’etern debat: per què no regular en lloc d’abolir?

La prostitució es mou entre dues postures principals totalment oposades: l’abolició i la regulació. Una pretén l’erradicació del treball sexual, i l’altra vol integrar-la en la societat com una professió. Ana Blasco (Projecte Dona) defensa el dret a decidir sobre la prostitució i aposta per la seva regularització, tal com ja s’ha fet als Països Baixos. “Han de tenir drets i un reconeixement, poder agafar una baixa si es fan mal o si són mares”, argumenta.

Tant la tècnica d’Actuavallès com la síndica municipal de greuges, Eva Abellan, demanen reformar de la llei d’estrangeria. “Aquesta llei porta moltes dones a voler-se prostituir”, afirma Blasco. La síndica –que aposta per l’abolició a llarg termini, però no ara– troba a faltar altres mesures: recursos econòmics i tècnics per acompanyar les treballadores sexuals i proveir-les de mitjans de subsistència.