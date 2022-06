La festa major del Poblenou reuneix 900 persones

Cau la nit al barri del Poblenou. Davant l’escola Juan Ramón Gimenez s’hi congrega una gran cua. Avui hi ha el Gran Show i, després de 2 anys sense poder-lo celebrar, ningú se’l vol perdre. Tocades les 22h la reixa s’obre i deixa pas als veïns. Ràpidament, tothom va entrant, per agafar les millors taules i ser els primers a la cua del sopar. Hi ha molta emoció avui, per fi, és el dia.

Espectacle i ambientació

La cita és una de les celebracions més esperades del barri. I és nota en tots els sentits. El pati de l’escola està molt ben guarnit, amb serpentines de fanal a fanal. Un enorme escenari, decorat a mà, presideix l’espai: “Fem servir fustes i teles, cada any renovem el decorat. Per fer-lo rebem l’ajuda de la gent del barri des de bon matí. Avui hem començat a les 7h i hem acabat a les 21:30h”, ha comentat Eva Campiñez, membre de la comissió de festes.

El Gran Show consisteix en un espectacle musical i de disfresses. Durant 3 mesos es realitzen assajos cada divendres i finalment es fa un assaig general: “Nosaltres ho fem i preparem tot perquè tant la gent del barri com de fora en puguin gaudir”, afegia Eva. L’espectacle està protagonitzat, en gran manera, pels veïns. Tot i això, pot participar-hi qui vulgui, sempre que se segueixin unes consignes imprescindibles:” Participar als assajos setmanals i venir a l’assaig general és fonamental. La roba també s’ha de cuidar. Si vols anar de Beyoncé, has d’anar de Beyoncé, no val qualsevol disfressa”, ha detallat Eva.

Cita esperada

L’esdeveniment té un gran poder de convocatòria, els més de 900 espectadors que omplen el pati de l’escola ho confirmen.

” És el primer cop que venim, té pinta de ser molt guai”, Lídia

” Som del barri de tota la vida i això és el millor que hi ha”, Julián

” És l’icona del Poblenou, la festa que tots esperem al barri”, Laura

La cita ha comptat amb actuacions tan espectaculars com les d’Aladdin, Naty Natasha o una recreació de les populars Chirigotas de Cádiz. El que ha quedat ben clar és que el Gran Show té un nom que li fa plena justícia.

Galeria: