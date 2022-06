Cap a un sistema més just

Milers de sabadellencs utilitzen el tren per a desplaçar-se cada dia. I ho fan amb un tiquet de cartró –T-casual, T-usual, T-mes…– que serveix per a moure’s d’un lloc a un altre en transport públic. Aquest sistema fa molts anys que està en funcionament i ja va quedar obsolet en el moment en què les noves tecnologies van arribar a les nostres vides i els telèfons intel·ligents es van popularitzar. D’això ja fa més d’una dècada.

Ahir va arribar a Sabadell la T-mobilitat, una targeta integrada intel·ligent per al transport públic que es pot usar mitjançant ‘contactless’ o bé a través del telèfon mòbil, tal com ja es pot veure des de fa anys als serveis ferroviaris i del metro de Londres, per exemple. La nova tecnologia, que ha arribat amb diversos anys de retard, permetrà pagar per ús i a la llarga suposarà eliminar el sistema de zones tarifàries que mai va ser just, per la seva visió centralista i per desconsiderar el territori.

Com bé saben els usuaris del transport públic, entre Sabadell i Barcelona hi ha una distància semblant que la que separa la capital catalana de Castelldefels. La diferència? Sabadell és zona 2 i Castelldefels, 1, i el bitllet surt més car. Aquest greuge, com el fet que Terrassa sigui zona 3, es podrà corregir aviat amb el nou sistema, que posarà el transport públic de la Regió de Barcelona al nivell d’altres grans ciutats europees.