Localitzen prop de 3.000 bombones de butà apilades en un descampat de Montcada

Els Mossos d’Esquadra han localitzat un total de 2.919 bombones de butà emmagatzemades sense cap tipus de mesura de seguretat en un descampat de Montcada i Reixac. Les bombones, robades en diferents empreses d’Espanya i Portugal, estaven apilades a terra i en remolcs en un solar que s’utilitzava com a magatzem il·legal per a la gestió de residus.

Els agents van desmantellar el recinte i van denunciar penalment els tres arrendataris, que volien transportar les bombones de butà fins a Nigèria per vendre-les a un preu molt elevat com a articles de luxe. Els envasos –tot i estar buits- mantenen un 10% de gas al seu interior i s’havien acumulat fins a 3.500 litres de gas en pèssimes condicions de salubritat i seguretat.

L’operació conjunta de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Policia Local de Montcada i Reixac es va produir el 21 de juny i un dels tres investigats ja tenia antecedents previs per apropiar-se indegudament de bombones de butà amb l’objectiu d’enviar-les a l’Àfrica. En aquesta ocasió, tenien la intenció de traslladar-les a Nigèria per via marítima en contenidors, juntament amb electrodomèstics, maquinària i altres objectes que també es van localitzar al descampat de Montcada i Reixac. En paral·lel, els agents van denunciar administrativament un dels investigats per no disposar dels registres obligatoris per a la gestió de residus i per desenvolupar l’activitat sense autorització legal.

Els Mossos van retornar les bombones intervingudes a les empreses propietàries.