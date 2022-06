Els afectats dels Merinals porten a votació la reforma dels seus pisos

“La rehabilitació que s’ha acordat és minsa i insuficient. Un pegat”. Aquesta és la reflexió compartida per les famílies dels 170 habitatges dels Merinals en mal estat que s’han de reparar, que no s’han mostrat satisfets amb l’increment pressupostari – de 60.000 euros– al que ha cedit la Generalitat de Catalunya per a la rehabilitació dels edificis. L’Agència de l’Habitatge s’ha plantat amb la proposta: “És el que hi ha, o ho agafem o ho deixem”, lamenten els veïns.

La proposta inicial que es va presentar al veïnat inclou la rehabilitació dels edificis en mal estat (1,7 milions d’euros), la instal·lació d’ascensors –l’Agència finançaria el 60%, mentre que el 40% restant l’hauria de sufragar els veïns,6.270 euros per família– (1,6 milions d’inversió pública) i una reforma integral de l’espai públic (2,6). Amb tot, la inversió pública és de sis milions d’euros. El veïnat havia reclamat una revisió del pressupost i de les reformes necessàries que calia fer.

La proposta que se’ls va presentar agafa al peu de la lletra els resultats de l’estudi que va fer el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en què dictava unes rehabilitacions urgents i feia unes recomanacions per reparar altres elements, que no considerava prioritàries. “Teníem l’esperança de poder arribar a un grau de rehabilitació superior i molt més acurat”, coincideixen. En tot cas, donen per perduda la possibilitat d’enderrocar i substituir els edificis.

La proposta, a votació

Els afectats consideren que l’increment de la inversió és insuficient: “60.000 euros entre 170 habitatges… no sé si ens arriba per comprar unes tovalloles”, remarca Jaume Garcia Arija, portaveu de la plataforma d’afectats. En total, l’increment per habitatge és de 352,94 euros. “La taula de negociació no ha funcionat, ha estat unidireccional”, critica.

El proper dilluns dia 4 es durà a terme l’assamblea de veïns on s’informarà dels detalls a les famílies afectades, que decidirà mitjançant el seu vot si accepten o no l’acord presentat. Si no l’accepten, l’alternativa que plantegen els afectats és recórrer a la via legal. “Veurem si ens acabem vient als tribunals”, plantegen.

Si no accepten la proposta, perdrien la inversió directa que la Generalitat té previst fer, i haurien de demanar subvencions per rehabilitar els pisos. Així i tot, l’Ajuntament mantindria els seus plans d’urbanitzar els entorns del quadrant de la fase 2.

Els veïns no avancen els diners

L’Ajuntament de Sabadell va reclamar a la Generalitat un increment de la partida prevista, i l’Agència de l’Habitatge va incrementar el seu pressupost en 60.000 euros que transferirà directament a l’Ajuntament perquè el veïnat no hagin d’avançar els diners. “Si ens hem de conformar amb una rehabilitació superficial, que no ens costi diners, seria encara més injust”, conclou Garcia.