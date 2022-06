Són temps difícils per al comerç local. Això no és d’ara, fa temps que la competència de les grans superfícies i marques han fet estralls sobre les botigues de tota la vida. La globalització ha suposat una perduda de personalitat dels espais centrals del comerç. Avui, passejant per la ciutat, podem trobar marques de retail on abans hi havia botigues locals. Aquesta tendència ha empitjorat (més encara) amb l’arribada de gegants del tèxtil des de la Xina, com Shein. Fa només uns dies, el diari El País advertia de la preocupació de les marques de roba espanyoles per les pràctiques agressives de la marca. El comerç local ha tractat de resistir a totes i cadascuna de les envestides. Ho celebrem, i des d’aquí volem expressar tot el nostre suport.

La pandèmia ens va tancar a casa i ens va fer valorar el que tenim a prop, a un pas de casa. A Sabadell tenim un important teixit comercial, amb el Passeig i la Rambla, les avingudes de Matadepera i de Barberà, i Sol i Padrís, entre d’altres. En un context global i nacional complex, per la guerra d’Ucraïna i els problemes amb Algèria [vegeu les pàgines 4 i 5], hem de protegir el que és nostre. Ara que venen rebaixes, us animem una vegada més a comprar en clau local i productes de proximitat.