Uriach augmenta les vendes més d’un 40% el 2021

Uriach torna a créixer per novè any consecutiu. La farmacèutica amb seu a Palau Solità i Plegamans ha facturat 235 milions d’euros durant el 2021, un 42% més respecte a l’any anterior (en el qual va superar els 165 milions).

Les vendes provenen del seu, ara ja únic negoci, Natural Consumer Healthcare, centrat en el client final, és a dir, el consumidor. Cal recordar que MCH Private Equity, firma de capital de risc, juntament amb un grup d’inversors, va arribar a un acord amb Uriach a finals de 2021 per adquirir el 100% de l’activitat B2B de l’empresa, centrada en la fabricació, R+D, llicència i subministrament de productes farmacèutics a tercers.

Els comptes d’Uriach de 2021 reflecteixen, per tant, també uns mesos del negoci B2B, venut durant aquest exercici. En conseqüència, la facturació real és més elevada. Des de la companyia asseguren que el creixement del 2021 ha estat impulsat, en part, per l’adquisició de l’empresa Sidroga, present a Alemanya, Suïssa i Àustria, i que ha facturat 50 milions d’euros. Així mateix, la rendibilitat d’Uriach segueix la mateixa tendència ascendent de les vendes. L’Ebitda supera els 38 milions d’euros, un 41% més que l’any anterior. Dit això, les previsions d’Uriach per a aquest 2022 són optimistes: espera aconseguir un creixement aproximat d’un 15%.

Nova adquisició

D’altra banda, continuant la seva expansió internacional, enfocada a una forta presència a Europa, Uriach ha completat recentment l’adquisició de l’empresa romanesa Medimow, dedicada al desenvolupament i comercialització de complements alimentaris per al dolor, ginecologia i pediatria, entre altres especialitats. L’expansió internacional d’Uriach va començar el 2015 amb la compra de Laborest, d’Itàlia. Actualment, ja té presència a set països europeus.

La intenció dels dirigents de la companyia és que Uriach es converteixi en el líder europeu de Natural CHC en els pròxims anys. “Aquesta visió és un reflex de la nostra ambició, que ens portarà a una facturació entre els 450 i els 500 milions d’euros el 2025. Per a aconseguir-ho, l’expansió geogràfica continua sent un aspecte clau en la nostra estratègia, però no sols ens recolzem en aquest creixement inorgànic, sinó que orgànicament continuarem creixent en dobles dígits”, explica Oriol Segarra, conseller delegat de la companyia.