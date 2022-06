El grup Mirant al Cel celebra el seu 75è aniversari amb una ballada de sardanes

El Grup Mirant al Cel celebrarà el seu 75è aniversari amb una gran ballada de sardanes, dissabte 16 de juliol a la plaça del Doctor Robert, amb la cobla de Sant Jordi, a les 18h.

El programa sardanístic estarà format per La segadora, de Josep Vicens i Juli “Xaxu”, Magdalena, de Manel Saderra i Puigferrer; L’Esperxador de somnis, de Joan Jordi Beumala i Sampons; Elna, de Joaquim Hostench i Duñabeitia; En Pepet i la Roseta, de Tomàs Gil i Membrado; L’encís de l’aplec de Ricard Viladesau i Caner; Donant-nos les Mans, de Francesc Gutsens i Torra; Sant Pere de Casserres, de Carles Santiago i Roig; i L’Esteve de Can Nasi, de Francesc Mas i Ros. S’estrenarà la sardana Colla Mirant al Cel, composta per Enric Ortí, que serà ballada per nombrosos sabadellencs que han format part de l’entitat al llarg de la seva història.

Hi haurà moltes altres activitats durant l’aniversari. Com per exemple, l’animació infantil a càrrec del Grup Malaboig o les actuacions musicals del grup Obses i Dalton Bang, amb una batucada prèvia del grup Arritmia.

Després de l’aniversari a la plaça del Doctor Robert, es reprendran les activitats del Grup Mirant al Cel amb quatre ballades per Festa Major, al setembre.