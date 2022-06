Junts exigirà al Ple l’execució de la Ronda Nord i critica la contraproposta d’ERC: “Fan corbes per no arribar enlloc”

El grup municipal de Junts per Sabadell presentarà una moció al pròxim Ple del 5 de juliol per “demanar més inversions a Catalunya, la seva execució, i el traspàs a la Generalitat dels recursos per construir la Ronda Nord”, ha anunciat, el portaveu de Junts, Lluís Matas, aquest matí, des de l’estació de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de la ciutat (confluència de la Gran Via amb la carretera de Prats de Lluçanès).

Des dels juntaires s’ha defensat la importància d’aquesta estructura per a l’economia vallesana, “per l’estalvi d’emissions de CO2 i per la qualitat de vida dels habitants de la zona. “Volem impulsar la transformació d’aquesta artèria perquè sigui més verda, menys contaminada, amb menys cotxes, i millori la vida dels sabadellencs”. En la mateixa línia, asseguren que “aconseguiríem descongestionar la Gran Via i facilitaríem la mobilitat dels veïns de Castellar, Sentmenat i pobles propers i la connexió amb Terrassa. Diversos estudis de mobilitats xifren en uns 20.000 vehicles els que deixarien de circular per aquest eix de la ciutat”, ha defensat Matas.

Segons dades del grup municipal, Sabadell és la tercera ciutat de Catalunya que conviu sota uns índexs de contaminació excessiva, convertint-se en una de les “ciutats més contaminades de Catalunya”. Segons dades del Departament de Planificació Urbanística, 41.000 vehicles passen de mitjana cada dia per la Gran Via a l’altura del Taulí, amb un impacte directe per als veïns de la zona: els registres de diòxid de nitrogen –produït per la combustió dels cotxes– supera els 40 μg/m3 de mitjana anual, per sobre del límit recomanable per la salut del Ministeri de Transició Ecològica. Així mateix, a gran part de la Gran Via s’acumulen més de 70 decibels de soroll al dia.

“Nosaltres anem per la via directa. ERC fa corbes per no arribar enlloc”

Dies després de fer-se públic l’acord entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana perquè la Generalitat executi les obres entre Terrassa-Sabadell i Castellar del Vallès, i el seu posterior traspàs econòmic a la Generalitat, des de Junts es lamenta que “la Generalitat hi hauria d’haver estat present. Tinc les meves sospites que el president de la Generalitat no hi està d’acord en la construcció d’aquesta Ronda Nord. Ens queixem molt que el Govern d’Espanya no compleix, però quan venen a donar-nos els 250 milions d’euros, dimitim d’aquestes responsabilitats”, ha criticat.

En la mateixa línia, i davant la contraproposta d’ERC d’allargar la ronda Oest fins a la carretera de Castellar i fer millores a les vies secundàries del Vallès, Matas ha assegurat que “m’ho he llegit dues vegades als mitjans i no ho he entès. Nosaltres anem per la via directa i ells fan corbes per no arribar enlloc”, ha etzibat.