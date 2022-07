La situació de l’edifici modernista de l’antiga Caixa Sabadell ni és nova ni és única a la ciutat. Un edifici magnífic, centenari i protegit, que ara mateix no té inquilins. Són paraules amb les quals ens podríem referir a aquest i a tants altres immobles patrimonialment rellevants de la ciutat, públics i privats, que es troben en la mateixa situació: estan buits.

Amb una diferència important respecte a diversos casos: el Palau de l’Estalvi, com també es coneix l’edifici de Jeroni Martorell, està ben mantingut i certament sovint se celebren actes al saló modernista o a altres sales de què disposa. Però gran part de l’espai continuar desocupat i per a llogar. El problema en tots aquests casos és el que planteja la protecció del patrimoni, que suposa una considerable despesa de manteniment i limita els possibles inquilins a aquells que es puguin adaptar a l’espai.

Per això el patrimoni depèn de tots nosaltres i de les nostres institucions, perquè per protegir cal apostar-hi, si no volem que aquests espais acabin degradats per manca de finançament. Sabadell té la gran sort de disposar d’un immens catàleg de patrimoni, públic i privat, però ha de trobar la manera de donar-li sortida combinant la conservació amb la seva utilitat. La col·laboració publicoprivada pot ser una bona eina per unir esforços i tirar endavant la ciutat.