Gest d’esportivitat d’un jugador del Club Natació Sabadell de tennis taula

En les semifinals per equips del Campionat d’Espanya aleví de tennis de taula s’ha viscut un gran gest esportiu per part d’un dels palistes del Club Natació Sabadell. Amb avantatge global de 2 a 1 favorable a l’equip sabadellenc contra La Zubia, es jugava l’enfrontament entre Joan Barberà Soler (CN Sabadell) i Cristian Sánchez (La Zubia). En cas de victòria de Barberà en aquest duel, els vallesans haurien assolit el passi a la final. Bé, tenien l’oportunitat de Joan Barberà i posteriorment la d’Aniol Font.

En el duel particular entre Barberà i Sánchez amb 1 set a 2 i 12-12 al marcador, la pilota va fregar per poquíssim el cantó de la taula i, per tant, el punt era pel jugador de La Zubia. L’àrbitre i el jugador andalús no van percebre que la pilota havia tocat el cantó de la taula i el jugador del Club, en un punt decisiu i que podia ser clau, va advertir a l’àrbitre que la pilota era bona per a Cristian Sánchez. El col·legiat del partit ja posava el punt al palista del CN Sabadell i Sánchez, posteriorment, demana perdó tot i la seva sorpresa perquè pensava que la pilota havia anat fora. Un gran detall per part del palista sabadellenc.

¡Los VALORES del deporte destacan en el PUNTO 🔝 Costa Cálida by @TurismoRMurcia del tercer día de competición! 🤩#EspañaTM22 pic.twitter.com/kKaSRqDwmo — RFETM (@rfetm_tenismesa) June 30, 2022

Al final, el CN Sabadell va cedir contra La Zubia per un ajustat 2 a 3. Tercers d’Espanya per equips alevins amb un bloc format pels germans Joan i Quim Barberà Soler, Aniol Font, Fran Serrano i Owen Yang. La competició continua ara amb els dobles i els individuals alevins i posteriorment jugaran el Campionat d’Espanya benjamí i infantil també a Cartagena.