Sabadell, 2022: més de 130 contenidors incendiats

133 contenidors cremats en el que va d’any, el 2,4% de tots els que hi ha a Sabadell. La crema –intencionada o no– de contenidors a la nostra ciutat es manté respecte a l’any anterior: fins a meitat d’any, se n’han incendiat més de 130, i l’any passat la xifra ascendia als 259 anuals, que van tenir un impacte a les arques públiques de 239.045 euros.

La nit de Sant Joan és la més crítica pel que fa a la crema de contenidors, i s’articula un dispositiu especial de seguretat. Aquest any, durant tot el cap de setmana, s’han cremat 16 parades i un total de 36 contenidors. La crema de contenidors per Sant Joan, enguany, ha tingut un cost de 31.561 euros. Pràcticament 900 euros per unitat. Una xifra similar a la de l’any anterior, quan a la nit més curta de l’any es van comptabilitzar incendis a 13 parades d’escombraries que van afectar 28 contenidors. Uns incendis que no només afecten al mobiliari públic, també a façanes i cotxes estacionats al voltant. Aquest Sant Joan, per exemple, dos cotxes van quedar calcinats.

Objectiu: acabar amb la crema

“El nostre objectiu és reduir la crema de contenidors, i hem de continuar conscienciant i vigilant a peu de carrer”, expliquen fonts municipals. Però enxampar els vàndals no és fàcil: a la nostra ciutat hi ha 5.460 contenidors repartits a 1.200 estacions diferents. Però la nova ordenança de civisme i convivència de Sabadell perseguirà a cop de talonari els vàndals que cremin contenidors. La nova norma ho tipifica com a infracció greu i la multa per aquesta imprudència podria pujar fins als 1.500 euros.

D’altra banda, s’han comprat pràcticament un centenar de contenidors metàl·lics que ja han començat a substituir els de plàstic, que són més resistents al foc, especialment les seves tapes. El seu preu és un 62% més elevat respecte als de plàstic.