Sant Joan a Sabadell: 25 contenidors i 2 cotxes cremats a més d’11 incendis de matolls

La nit de Sant Joan a Sabadell ha acabat amb diverses incidències, tot i que cap d’especial gravetat. Com és habitual, els contenidors han estat els més afectats, també hi ha hagut una desena d’incendis de matolls i s’han cremat dos cotxes, segons el balanç de la Policia Municipal facilitat per l’Ajuntament en referència als 112 successos registrats entre les 22 h del dijous i les 06 h d’aquest divendres, 24 de juny. Al Taulí, revetlla tranquil·la amb una desena d’atencions relacionades amb aquesta celebració.

El so de les sirenes dels serveis d’emergències ha estat constant aquesta passada nit, sobretot en les primeres hores de la revetlla. Policia Municipal i bombers han hagut d’intervenir per l’incendi de 25 contenidors (agrupats en 12 punts diferents), que seran reemplaçats en les pròximes hores. També han treballat en l’incendi de dos cotxes que han acabat cremats i quatre més han resultat afectats per altres focs.

Al llarg de la nit s’han registrat 11 incendis de matolls, petits, segons fonts municipals. Els han apagat tant els ADF com els bombers. Durant la revetlla s’han apagat dues fogueres no autoritzades, a la plaça de Maria Vinyes (Centre) i al carrer de Varsòvia (Can Llong). Voluntaris de Protecció Civil han controlat les fogueres autoritzades, que no han donat problemes.

Diverses papereres també han acabat cremades, i algunes fora de la seva ubicació segurament per l’efecte d’algun petard. La policia ha denunciat dos conductors per superar la taxa màxima d’alcoholèmia permesa i en algunes festes que ocasionaven molèsties s’ha intervingut per les queixes dels veïns.