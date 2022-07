La bassa de ca la Paula

[Per Lluís Matas, portaveu i alcaldable de Junts per Sabadell]

Aquests dies em demanen tot sovint que em posicioni clarament sobre el SurfCity Sí, SurfCity No. Abans d’entrar en matèria, vull explicar una anècdota de la ciutat. La primera piscina de l’Estat espanyol va ser la del Club Natació Sabadell el 1918. Però a Sabadell ja s’hi feien competicions des de feia 3 anys, perquè uns entusiastes de ment oberta van veure la possibilitat de fer-ho en una bassa. Un lloc amb l’aigua poc o gens clorada amb un aspecte que no convidava pas al bany i encara menys a la pràctica esportiva. Però la qüestió és que uns valents ho van fer possible i ara tenim una institució en el món de la natació.

Amb això vull dir que no podem tancar cap porta i encara menys abans de tenir dades, estudis, anàlisis i alternatives. Amb tot això sobre la taula, s’ha d’equilibrar la balança per veure pros i contres, avantatges i inconvenients, oportunitats i amenaces, i després reflexionar, contrastar i parlar amb qui toca: bioenginyers, ambientòlegs, geòlegs, tècnics en economia i esdeveniments esportius… Vaja, fer les coses aplicant el seny, l’anàlisi amb dades objectives de tota mena i, finalment, prenent la millor decisió per a la ciutat.

Des de Junts impulsem l’activitat econòmica i, especialment, l’emprenedoria innovadora. Avui, més que mai, en un entorn globalitzat i de competència entre ciutats, necessitem que Sabadell aplegui activitats econòmiques que ens aportin capitalitat, transformin i dinamitzin el teixit econòmic de la ciutat. No cal entendre-hi gaire per saber que això fa rotllar l’economia en forma de llocs de treball, generació i distribució de riquesa.

Durant aquest mandat, hem demostrat constantment i de forma rotunda que totes les nostres propostes respiren verd. Hem tret cotxes de la ciutat per plantar arbres i construir noves places, en absoluta sintonia amb la UE, que ens ha aprovat el 100% dels nostres projectes, alineats amb els ODS. El nostre és un model de ciutat moderna, verda i menys contaminada, que millora clarament la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sabadell.

El nostre model de ciutat moderna ens posa al capdavant en tot allò que ens fa referents i rellevants, perquè creiem en un futur innovador. La nostra història ens ha fet com som, però ara ens toca fer història i ens hi hem d’atrevir. No estem en una època de canvi, sinó que estem en un canvi d’època.

Hem d’escoltar i valorar les idees noves, s’han d’estudiar i analitzar acuradament tots els paràmetres de la proposta de la implantació del SurfCity. Focalitzant-nos en el que pugui esdevenir una implantació sostenible, econòmica i mediambiental, i que aporti valor de marca a Sabadell.

Aquesta és la nostra manera de fer les coses, sense rampells, allunyats de la crispació i els radicalismes, evitant fer valoracions personals del que “m’agrada o no m’agrada”.

Els administradors públics tenim la responsabilitat de prendre decisions, de ser valents i de tenir els coneixements i la capacitat de gestionar el millor possible la nostra ciutat. No fer-ho seria malbaratar recursos públics, una irresponsabilitat.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.