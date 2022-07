Els afectats dels Merinals accepten la rehabilitació dels seus pisos

Sí a la rehabilitació dels blocs amb les recomenacions que va fer el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Els veïns d’Arraona–Merinals que viuen als 170 habitatges en mal estat han acceptat la proposta que va presentar l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament de Sabadell per rehabilitar els seus pisos. La proposta ha comptat amb 57 vots a favor i quatre en contra.

La proposta que accepta el veïnat inclou la rehabilitació dels edificis en mal estat (1,7 milions d’euros) i hauran de debatre la instal·lació d’ascensors –l’Agència finançaria el 60%, mentre que el 40% restant l’hauria de sufragar els veïns,6.270 euros per família– (1,6 milions d’inversió pública i 1,1 d’aportació privada). També es va acordar una reforma integral de l’espai públic (2,6 milions d’euros). Amb tot, la inversió pública és de sis milions d’euros. Els diners de la reparació dels edificis seria una subvenció directa i l’Ajuntament ho distribuiria entre les comunitats.

Les obres no obligaran els veïns a abandonar l’habitatge. Les obres previstes contemplen la reparació de bigues, humitats, filtració d’aigua i altres elements trencats de la façana, entre d’altres. Davant dels dubtes dels afectats sobre l’habitabilitat dels pisos després de la reforma, el regidor d’habitatge, Eloi Cortés, sosté que “els quinze arquitectes que han signat l’informe tenen una responsabilitat penal. Si no estan segurs que els pisos són habitables, no s’arriscarien a signar”.

Els ascensors poden financiar sense interès, i els veïns haurien d’aportar 35 euros cada mes durant quinze anys per sufragar el cost de la instal·lació i nou euros més cada mes permanents pel manteniment. Cada comunitat de veïns decidirà si vol o no vol instal·lar els ascensors.

La urbanització dels carrers, garantida

La reforma de l’espai públic està garantida, independentment del vot veïnal. El projecte contempla urbanitzar el terreny que queda entre els carrers de La Palma, Argentina, Brasil i Tenerife. “Aleshores, l’espai ja serà de titularitat municipal i ens podreu reclamar millores. Fins ara, el propietari del terreny era la Generalitat”, apunta Cortés.

Abans de fer les aportacions econòmiques a cada comunitat, el veïnat ha de presentar el projecte d’obra. Però els veïns no hauran d’avançar diners. “L’habitatge no és competència de l’Ajuntament, però us acompanyarem en el procés, assessorament i en la tramitació de les obres”, ha assegurat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

El regidor d’habitatge ha fet una valoració positiva de l’acord: “Ens permet posar fil a l’agulla per buscar solucions a un problema que el veïnat arrossega fa anys”. Ara caldrà iniciar els passos administratius per signar l’acord, tramitar el traspàs de diners públics de la Generalitat a l’Ajuntament de Sabadell i acompanyar les comunitats de veïns.

Com que ha hagut acord entre les parts, està previst que les obres comencin l’any vinent. Entre tràmits i execució de les obres, els blocs i l’entorn estarien reformats aproximadament l’any 2025, segons asseguren fonts coneixedores.

Si no haguessin acceptat la proposta, haurien perdut la inversió directa que la Generalitat ha previst fer, i haurien de demanar subvencions per rehabilitar els pisos i recórrer a la via legal.