Salvador Pérez-Hita: un viatge d’anada i tornada a Ca n’Oriac

Si n’hi ha un de nou, probablement és que abans n’hi ha hagut un de vell. I això és el que passa amb el Nou Bocata’s, un establiment amb molta més història que l’any que realment fa que està obert. Al seu darrere hi ha el sabadellenc Salvador Pérez-Hita Tello, un home fet a si mateix a partir de diferents experiències professionals, la majoria de temps centrades en el món de l’hostaleria, la seva passió.

Tot va començar fa uns 30 anys, quan Pérez-Hita va muntar el que defineix com a “primer bar que es va dedicar a les dones”, i que ja abans havia sigut el bar Aroca. Al Bocata’s original, al mateix local que l’actual que inclou el ‘Nou’ al nom, a l’avinguda de Matadepera, 107, hi anaven les dones i les àvies amb els seus fills i nets. “Abans les dones se sentien incòmodes d’estar en un lloc amb tants homes, on es fumava”, assegura Salvador, que no tenir màquines escurabutxaques també va ajudar a tenir un ambient més agradable perquè sempre s’ha plantejat el negoci com a espai de “cafeteria-degustació, on passar una estona tranquil·lament”.

Gairebé en els darrers 20 anys, l’empresari ha tingut el bar traspassat a unes altres persones fins que la pandèmia els va fer plegar i s’hi ha tornat a posar. Durant aquest temps en què Salvador Pérez-Hita no estava al local de l’avinguda de Matadepera, es va dedicar a construir cases a Cadis, va tornar a Sabadell quan va esclatar la crisi, va superar un càncer i ara torna a recuperar la clientela d’aquell primer Bocata’s del qual més d’un en recorda la peixera que tenia exposada. El tracte humà és el que li agrada i valora més, no ser “el típic cambrer que et posa el got i se’n va”. Ell se’n va a dormir amb les històries i les confessions que li expliquen els clients.

Abans de posar-se a fer entrepans i servir begudes, primer Salvador Pérez-Hita es va dedicar a vendre roba per a nens, Los Barrufets es deia la botiga -al mateix local que el bar-. Després va ser el Nou Estil, de roba juvenil de marca, finalment el Bocata’s i el Nou Bocata’s. Amb totes aquestes anades i vingudes, el sabadellenc ha vist com ha canviat el barri, entre traspassos i jubilacions. També ha notat un canvi en els horaris, i és que ara la gent ja no allarga tant com abans i les terrasses es buiden més d’hora. Ara, al Nou Bocata’s hi treballen colze a colze el Salvador i el seu fill, que es diu com ell, juntament amb la cuinera Montse Martín.