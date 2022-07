L’Artèxtil tira endavant superades les al·legacions

Al llarg dels darrers quatre anys, des que l’anterior govern quadripartit va comprar l’Artèxtil el 2018 per 3,2 milions d’euros, els tràmits administratius per reconfigurar aquest espai s’han anat succeint. Ara, el ple municipal de juliol, aquest dimarts, preveu aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de l’àmbit de l’Artèxtil per ordenar urbanísticament aquest espai. Fonts municipals apunten que no hi ha canvis substancials respecte de l’aprovació inicial de l’1 de febrer i la modificació va cap a ser definitiva seguint el procediment establert. Això encamina el futur d’aquest immoble, cridat a ser la seu de l’Escola d’Infermeria de la UAB a Sabadell, de la qual encara queden detalls per conèixer, per exemple com es repartirà el cost de rehabilitar-lo (uns 5 milions d’euros) i quan estarà a punt per ser una seu universitària.

Aquesta modificació és la que permet qualificar cada part del terreny de la manera corresponent, i inclou la protecció dels edificis i la xemeneia -també la torre i l’edifici de servei que es van catalogar el mes de març, mentre que la resta (nau principal i xemeneia) ja ho estaven-. Tal com ja es pot començar a veure actualment, a la part nord del solar de l’Artèxtil s’hi estan construint 82 pisos; i entre els habitatges i l’Escola d’Infermeria hi haurà una plaça pública, una nova zona verda del barri de Covadonga.

Al·legacions al carrer Quevedo

Paral·lelament, ahir dilluns la Junta de Govern Local va resoldre les al·legacions i va aprovar definitivament el projecte d’obres de reforma de la cruïlla Gran Via-Quevedo i el pati de l’Artèxtil. La reforma d’aquest espai, liderada per l’Oficina Gran Via-Ripoll que dirigeix Junts per Sabadell, està previst que comenci aquesta tardor, amb un pressupost de 500.000 euros i mig any d’obres. Primerament, de les tres al·legacions que es van presentar a l’Ajuntament, dues no es van poder entrar per haver-se registrat amb retard, segons fonts municipals. L’al·legació que sí que va entrar dins el termini i en la forma escaient, d’una empresa constructora, ha sigut rebutjada per motius tècnics, ja que feia referència a modificacions d’ample de vorera, de disseny i calendari que es considera que no es poden atendre. Sobre les al·legacions rebutjades, les mateixes veus asseguren que s’ha donat resposta a les persones que les han presentat.

Una demanava més informació patrimonial. El segon cas, sobre les peticions de l’Associació de Veïns de Covadonga, segons l’Ajuntament s’ha respost en la majoria de casos que les peticions estan incloses al projecte. Sí que hi ha una cosa que accepta l’Ajuntament –es fa seva la proposta, ja que no pot acceptar formalment l’al·legació–, és que es preservaran llambordes originals del pati, com també reclama l’arquitecte i urbanista Manel Larrosa.

Per un altre projecte queden les peticions dels veïns de conservar les lletres de la façana on posa “Artèxtil” i la possibilitat de convertir el carrer de Vidal en una plataforma única. Es rebutja igualment la proposta de crear una zona verda d’aparcament per a residents perquè en el tram en què s’actuarà del carrer de Quevedo entre Vidal i Covadonga, se suprimiran les places d’aparcament tal com mostra la imatge virtual que hi ha a l’esquerra d’aquestes línies.

L’Escola d’Infermeria: 75 places

L’Escola d’Infermeria de la UAB a Sabadell, que s’ubicarà a l’Artèxtil, té previst oferir 75 places. D’entrada, el curs començarà el setembre a la Unitat Docent del Parc Taulí, on ja s’imparteixen els estudis de Medicina, i així es preveu fer fins que l’emplaçament definitiu estigui a punt en els pròxims anys.

Mentrestant, l’Ajuntament, la Generalitat i la UAB tenen previst continuar treballant en el projecte d’obres que ha de permetre rehabilitar i condicionar l’edifici perquè pugui acollir la seu universitària.

En un primer moment es va dir que serien 65 places, però en la visita que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer a Sabadell el mes de gener, va confirmar que s’ampliaria la capacitat a 75 estudiants en total. En els darrers mesos, el consistori ja va aprovar la cessió gratuïta a la UAB de l’Artèxtil per als pròxims 50 anys.