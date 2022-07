Sabadell aprova recuperar els jardins romàntics del castell de Can Feu

El ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dimarts recuperar els jardins romàntics del Castell de Can Feu. Una moció de l’Associació Cultural Can Feu ha portat el debat sobre aquesta qüestió al plenari, i el suport d’ERC, Crida, Junts i Ciutadans ha permès tirar endavant la proposta, que ha rebut l’abstenció del Govern (PSC i la regidora no adscrita).

Els jardins van ser dissenyats i plantats entre 1886 i 1901, però durant la postguerra van ser destruïts per ubicar-hi una granja de vaques, burros i cavalls. La vicepresidenta de l’associació, Elisabet Busqué, ha reclamat al plenari “recuperar l’espai tal com era amb tota la documentació original dels jardins”. Busqué ha apuntat que els jardins “serien un reclam turístic únic per a Sabadell gràcies a les seves característiques comparables amb el Laberint d’Horta de Barcelona o la Masia Freixa de Terrassa”.

Tot i rebre el suport de 16 dels 27 regidors, les mocions no són vinculants i, per tant, l’executiu no té l’obligació de tirar-les endavant. La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, ha explicat que el Govern “comparteix la necessitat d’abordar la seva recuperació” com eren originalment, però ha destacat que cal trobar els fons per fer-ho i encaixar el projecte al conjunt urbà que es vol recuperar a tota la zona del castell.

El projecte es va aprovar en el procés participatiu Construint Ciutat el 2019, i l’entitat denuncia que no s’ha tirat endavant per motius polítics. Molina ha negat aquesta acusació subratllant que aleshores no es va tenir en compte que per reconstruir els jardins abans “calia fer una àmplia campanya de prospecció arqueològica” pressupostat en el 80% dels 10.000 euros que va rebre el projecte. “No es va tenir en compte quan es va aprovar la proposta, la qual cosa és molt greu i diu molt de com no s’haurien de fer mai les coses”, segons la regidora.

Des d’ERC, el regidor Pere Farrés, ha compartit que “cal recuperar el projecte, planificar el pressupost i pautar l’execució”. I els republicans consideren que s’hauria d’incloure el jardí romàntic al connector verd que es preveu construir entre el castell de Can Feu i el Centre a través d’espais peatonals i de passeig. Per la seva part, el regidor de la Crida Lluís Perarnau ha retret al Govern que no hagi resolt encara la urbanització del passeig sorgit del soterrament dels FGC i la formació ha donat suport a la moció perquè “es tracta de buscar la manera de fer avançar” aquestes dues carpetes.

Ciutadans també ha donat suport a la proposta de l’Associació Cultural Can Feu perquè suposa “la cura d’un tros d’història de la ciutat que no podem deixar perdre”, com ha dit l’edil Laura Casado. La regidora també ha insistit que “cal protegir aquest espai del vandalisme i la degradació”. Des de Junts, segons el regidor Quim Carné recuperar els jardins i el castell és una oportunitat més per “convertir Sabadell en una ciutat atractiva”, gràcies als quals “tindríem un entorn encisador”. A més, serien un escenari que els juntaires inclourien al programa de promoció de la ciutat VisitSabadell i seria una carta de presentació en el marc de la capitalitat de la cultura catalana el 2024.