Els CAPs de Sabadell, tensats de nou pel repunt de contagis

L’augment de contagis de Covid-19 en les darreres setmanes es nota de nou als Centres d’Atenció Primària (CAP), que han vist com en un dia s’han tornat a superar les 500 visites per coronavirus entre tots els de Sabadell, cosa que no passava des de fa gairebé quatre mesos, el passat 7 de març. La barrera es va sobrepassar de nou el 27 de juny, amb 520 visites per aquesta patologia als CAP sabadellencs. Era el dilluns posterior a Sant Joan, en què la nit de dijous 23 de juny es va poder celebrar la revetlla sense restriccions.

“La situació de la Covid augmenta exponencialment cada setmana, sobretot en persones grans”, explica el metge de família del CAP Gràcia Juan Fernando Fernández. La darrera setmana, les visites per Covid als CAP sabadellencs de l’Institut Català de la Salut (ICS) han augmentat un 19% respecte la setmana anterior, segons l’ens sanitari. La institució subratlla que l’augment de visites per infeccions respiratòries “no ha suposat un augment total de visites a l’atenció primària”, que en conjunt es mantenen en xifres estables.

Baixes i vacances

Malgrat la situació és menys crítica que en les primeres onades de la pandèmia, es complica per les pròpies baixes dels professionals i les seves vacances. “Els equips [de primària] tenen un important percentatge de baixes, que sumades a les vacances d’estiu, s’estan notant”, segons el professional. Aquestes baixes no es noten igual a tot arreu, com explica Laura Muñoz, infermera de la línia pediàtrica del nord, perquè amb baixes o vacances, s’escurcen les agendes i s’ajusta l’oferta a la disponibilitat de personal. Per la seva part, l’ICS reconeix que “aquestes baixes, sumades a les vacances, podrien tensar el sistema, però seguim treballant per garantir l’activitat assistencial”.

En les últimes tres setmanes, els contagis han anat creixent de 511 del 10 al 16 de juny a 718 del 24 al 30 de juny, un increment del 40,5%.

Les dades, del Departament de Salut, només fan referència a les proves fetes oficialment, que només es fan a persones majors de 60 anys o aquelles que formin part de col·lectius vulnerables, i a les que han d’ingressar a un hospital. Queden sense comptar, doncs, els casos asimptomàtics o de símptomes lleus autodiagnòsticats a casa amb tests comprats a farmàcies, que en les darreres setmanes han vist com s’ha disparat la demanda, arribant-se a quadruplicar en alguns casos. Fernández apunta que on veuen un major increment de contagis és en la gent gran, “pluripatològica que s’està descompensant”.

En general, el metge explica que són casos “bastant benignes per la duració i les complicacions” que genera, menors en comparació amb els altres moments de la pandèmia, gràcies a la vacunació. El sabadellenc apunta, però, que “la quarta dosi està prevista per a la tardor, però potser s’hauria de replantejar i avançar-la”.