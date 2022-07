Can Llong atrau la millor natació del món

La piscina exterior de 50 metres del centre de Can Llong, del Club Natació Sabadell, és el banc de proves d’una àmplia representació de l’elenc de la selecció australiana de natació. Des de finals de juny i fins aquest dissabte, una de les grans dominadores de la natació mundial –en els passats Jocs Olímpics de Tòquio van guanyar vint medalles, nou de les quals d’or– ha decidit situar els seus headquarters a la ciutat per preparar la seva participació als Jocs de la Commonwealth, a partir del pròxim 28 de juliol a Birmingham. Una parada més en el camí que ha de conduir als hereus de la dinastia d’Ian Thorpe, a l’inici del segle XXI, cap a París 2024.

“La seva estada és una mostra més que el Club no només és referent a Sabadell sinó arreu del món. Si els millors escullen venir a la ciutat, això ja ens fa formar part dels millors. Així mateix, és un reconeixement a la feina que fem a la ciutat en pro de l’esport i en aquest cas, de l’esport d’aigua”, va assegurar el president de l’entitat sabadellenca, Claudi Martí.

El màxim responsable, qui va voler obsequiar a la delegació australiana amb una aixeta d’aigua –símbol del Sabadell tèxtil–, va anar més enllà afirmant que “no és només que tinguis unes bones instal·lacions, és que l’ambient que es genera aquí, al Club, sigui l’òptim per poder treballar amb les millors condicions”.

“Una experiència meravellosa”

Els dolphins han vingut a Sabadell –allotjats a l’hotel Verdi– amb alguns dels grans nedadors del moment, cridats a marcar una època en la natació mundial, com són Ariarne Titmus, medalla d’or als 400m lliures, als Jocs Olímpics de Tòquio, després de vèncer, contra tot pronòstic, a la nord-americana Katie Ledecky, i de fer-se viral la celebració del seu entrenador aussie.

Així mateix, entre les primeres espases que matí i tarda s’entrenen diàriament a Can Llong, hi ha Elijah Winnington, recentment campió del món als 400 m lliures al campionat de Budapest: “Ha estat una experiència meravellosa. Les instal·lacions són de somni, i entre sessió i sessió, hem pogut visitar una ciutat molt bonica”, va assegurar el jove talent nascut a Gold Coast l’any 2000.

Un cop finalitzada l’estada a terres sabadellenques, tota la delegació aussie –Ariarne Titmus,Elijah Winnington, Mollie Ocallagham, Kiah Melverton,Abbey Harkin, Ella Ramsay, Sam Short, Issac Cooper i Bronte Job, sumats als cinc nedadors amb Covid-19, es desplaçaran a La Châtre (França) per continuar la preparació, amb una meta clara: París 2024. Una cita olímpica que Winnington té entre cella i cella, però sense obsessionar-s’hi en excés: “El més important és gaudir de la natació, de la competició. No em vull posar pressió, però vull l’or. Si em concentro en el meu treball, podré aconseguir els objectius que em proposi”, va avisar. Per si el repte no fos prou llaminer, Winnigton també podria esmicolar el rècord mundial de l’alemany Paul Biedermann, vigent des del Mundial de Roma 2009: “La medalla de Budapest m’ajuda per continuar treballant en aquesta línia. M’hi espero acostar abans dels Jocs i perquè no assolir-ho abans de París”, va sentenciar, poc després una de les jornades maratonianes a la piscina de Can Llong.

Subvenció de 50.000 euros

D’altra banda, i en el marc del ple municipal, el govern va aprovar la concessió d’una subvenció directa (50.000 euros) de caràcter excepcional al Club Natació Sabadell per la participació en les competicions europees de waterpolo masculí i femení durant la temporada 2021-2022. Una ajuda econòmica molt ben rebuda a l’entitat sabadellenca, tal com va assegurar Martí: “Estem molt agraïts. És molt important que tothom entengui la importància de l’activitat que fa el Club, també social, i que remem tots en la mateixa direcció”.