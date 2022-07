Les fonts d’aigua del Passeig s’instal·laran durant els mesos de juliol i agost

Les obres del passeig de la plaça Major es troben pràcticament a l’equador del calendari. L’alcaldessa, Marta Farrés, assegura que “queden uns 15 dies com a molt de la part més dura, de paviment”. Soroll i pols han sigut les principals queixes dels usuaris i comerciants del Passeig durant el primer mig any de les obres, que van començar el passat 18 de gener.

En la part nord s’ha fet la primera fase, amb la construcció de les instal·lacions d’aigua. Entre aquest mes de juliol i el d’agost quedaran instal·lats físicament tant el pòrtic d’aigua com els 72 brolladors en total que hi haurà en la triple filera de la part nord. Seran fonts de colors amb polsadors de peu perquè els infants puguin jugar. “En pocs dies o setmanes començarem a veure proves d’aigua”, avança Farrés.

Un dels pròxims passos s’accelerà dilluns, 18 de juliol, ja que és quan està previst que arribin les terres que permetran acabar els escocells de la part sud. S’hi està implementant un sistema innovador d’origen anglès que permet que les arrels no vagin cap avall sinó en horitzontal. En el seu conjunt, a la part sud li queda acabar la pavimentació, cosa que està prevista en les pròximes setmanes d’aquest mateix mes.

Els arbres, a la tardor

Un cop acabada la part nord i la part sud hi haurà un impàs fins que a finals d’octubre o principi de novembre no es comenci a fer la plantació dels arbres, que durarà al voltant de 10 dies. S’esperarà expressament a aquestes dates perquè no faci tanta calor, la qual cosa asseguren des del consistori beneficiarà l’arrelament i el creixement dels arbres i la jardineria. Quan es plantin els arbres, tindran un diàmetre del tronc de 25 cm, de manera que seran més grans del que és habitual quan se’n planten de nous als carrers per afavorir la seva integració amb l’entorn i que facin ombra. “Volem que el Passeig sigui un espai emblemàtic, verd, bonic i que s’hi pugui passejar, fresc. Ens volem oblidar de la pista d’aterratge i buscar la sensació que quan hi arribem diguem ‘que bonic que ha quedat'”, ha dit l’alcaldessa.

A principi de desembre es preveu tenir el Passeig acabat per poder començar a preparar la campanya de Nadal. En referència al calendari de les obres, Farrés manté que “anem sobre termini, setmana amunt, setmana avall”, perquè s’han recuperat unes dues setmanes de retard que hi va haver a la part nord per la manca d’uns materials. L’increment del preu dels materials, precisament, ha fet augmentar lleugerament el pressupost de l’obra, cosa que s’acabarà de tancar quan acabin els treballs, pressupostats inicialment en 1,2 milions d’euros.

L’alcaldessa ha donat aquests detalls de les obres del Passeig en una trobada amb la premsa al terrat de l’edifici del carrer del Sol, 1, -seu d’Urbanisme, amb vistes en perspectiva del Passeig- acompanyada de la regidora d’Urbanisme, Mar Molina; el cap del servei de Planificació Urbanística, Toni Serra, i el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas.