Ramon Serra, un home del ciclisme, rep el Premi Panathlon Club Sabadell

En una edició especial, per la commemoració del 50 Aniversari de l’entitat, el Panathlon Club Sabadell ha lliurat el Premi del 2021 a Ramon Serra, un home que ha dedicat gran part de la seva vida al món del ciclisme sabadellenc, sobretot en el vessant directiu i organitzador. Actualment, és el secretari de la Unió Ciclista Sabadell, entitat en la qual ha desenvolupat totes les tasques administratives i de protocol en els actes organitzats sota la presidència de Miquel Borràs. Han format un tàndem espectacular l’últim mig segle.

L’acte, celebrat a l’Hotel Urpí i conduït pel soci Josep Maria Antentas, s’ha convertit en una espècie de retrobament. De fet, feia tres anys que no se celebrava. L’últim va ser el juliol del 2019, amb el lliurament del Premi Panathlon 2018 a Juan José Murillo, com a reconeixement a la seva trajectòria al futbol de Ca n’Oriac. Va coincidir en l’estrena de Josep Masip com a nou president de l’entitat després de suplir en el càrrec a l’incombustible Martí Sala, ara president d’Honor. “Podem dir que l’esport ha guanyat a la Covid. Després de molts mesos d’angoixa i de patiment per clubs i entitats de la ciutat, retrobar-nos aquí amb normalitat significa una victòria. També coincideix en un moment especial per la celebració del nostre 50 Aniversari”, ha subratllat Masip en la seva intervenció.

Ramon Serra ha estat el principal protagonista de la nit. El Premi Panathlon reconeix la seva tasca organitzativa en diversos campionats des de la dècada dels setanta, com el mític Cinturó Ciclista Internacional de Catalunya, el Campionat d’Espanya de fons en carretera les tradicionals proves anuals de la Unió Ciclista, el Trofeu Joan Escolà i el Campionat de Sabadell que encara es disputen.

Fidelitat

Entre les vuitanta persones assistents, una bona part eren els socis del Panatlhlon i alguns d’ells han estat homenatjats per la seva fidelitat. Per exemple, el conegut Francesc Vié, un dels fundadors, ha rebut un obsequi per complir els seus 50 anys a l’entitat. Josefina Antonell i Julián Fernández han arribat als 25. D’altra banda, també cal destacar la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés, la regidora d’Esports, Laura Reyes, i el portaveu de Junts, Lluís Matas.

En la clausura de l’acte, Farrés, que va estrenar-se com a alcaldessa en un acte esportiu en el Premi Panatlhlon del 2019, ha recordat que “han estat uns anys durs per les entitats i també per la societat en general. Hem agafat forces tots plegats i agraeixo la feina del Panatlhlon envers l’esport de la ciutat. Penso que hem demostrat una resistència col·lectiva important per tirar endavant”.