En Comú Podem proposa crear 24 refugis climàtics a Sabadell

El canvi climàtic i les consegüents derivades que se’n generen d’aquesta situació, com les diverses onades de calor que hem viscut enguany i que s’esperen en els pròxims dies i setmanes, és el motiu per al qual En Comú Podem proposa la creació de 24 refugis, repartits en els set districtes de la ciutat.

“Sabadell hauria d’estar preparada per tenir una xarxa de refugis climàtics per acollir persones en situació de vulnerabilitat. La ciutat té una bona xarxa d’equipaments municipals, centres cívics i equipaments esportius”, ha explicat l’alcaldable per a les pròximes eleccions municipals, Joan Mena, des de la Biblioteca del Sud, un dels equipaments que podrien fer la funció de refugi climàtic.

Què son els refugis climàtics?

Ciutats com Màlaga, Sevilla o Barcelona ja disposen d’aquests espais que han de comptar amb una temperatura que no superi els 26 graus, que tingui accés a aigua potable, i disposi d’una àrea de descans perquè la gent hi tingui accés: “L’objectiu és que cada veí i veïna tingui un refugi a 10 minuts a peu de casa seva. Les temperatures elevades les patirà el sector de la població amb més dificultats econòmiques, com també la gent gran” ha assegurat.