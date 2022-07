El CNS vol generar zero emissions l’any 2025

L’evident canvi climàtic, que obliga a una transició energètica a passos accelerats, l’escassetat de fonts d’energia fòssils i l’augment dels costos energètics aboquen entitats sabadellenques, com el Club Natació Sabadell, al difícil –i costós– repte de fer front a aquestes problemàtiques. És per aquest motiu que el Club treballa en un projecte molt ambiciós per tal d’eliminar gairebé completament, el consum d’energies fòssils: “En un termini de dos, màxim tres anys, deixarem de dependre dels combustibles fòssils. A Can Llong, per exemple, a partir de l’hivern vinent ja no utilitzarem el gas”, celebra el president de l’entitat Claudi Martí.

Més inversió

Si a Can Llong tot indica que abans de finals d’any es deixarà d’utilitzar el gas, a partir d’ara els esforços se centraran al carrer dels Montcada, per tal de ‘reformar’, en termes d’eficiència energètica, unes instal·lacions inaugurades l’any 1929. Per tal de ‘posar-se’ al dia –pròximament es renovarà la coberta de la piscina exterior, on s’estima tenir uns estalvis d’uns 60.000 euros anuals, sempre condicionat al preu de l’energia, entre algunes de les línies d’actuació– el Club haurà de fer front a una nova inversió, al voltant dels dos milions d’euros. Així mateix, en un tercer estadi, es treballa en l’eficiència energètica. Unes intencions que ara com ara, però, són més un desig que una realitat tangible a curt i mitjà termini: “Tenim una part d’aquesta inversió, 1,3 milions d’euros, pendent d’aprovació per part de l’institut Català de Finances, però falta finançament”, reconeix Martí.

Els Next Generation

Però quan i com es podria ampliar aquest percentatge d’autoproducció? Si al carrer dels Montcada hi ha “disponibilitat de sostre” a Can Llong manca aquest espai. Una necessitat que progressivament es vol anar eliminant, amb la construcció de les pistes de pàdel, quatre d’elles cobertes amb plaques fotovoltaiques: “En el camp de l’electricitat hi ha molt terreny per córrer, però falta finançament. S’ha de veure com evoluciona el mercat. Calen canvis en l’àmbit legislatiu que permetin augmentar la producció fotovoltaica i vendre-la a un bon preu que surti rendible. Ara com ara, amb un excedent d’energia no et permet recuperar la inversió”, analitza.

Així i tot, no només hi ha aquest hàndicap, sinó que tot i la intenció per acollir-se als Next Generation, amb projectes com la renovació de l’enllumenat per tecnologia LED o escalfar la piscina exterior de Can Llong, mitjançant la recuperació termodinàmica, els tràmits burocràtics i la situació del Club ho dificulta: “Estem treballant amb la Generalitat de Catalunya per saber on podem ubicar els diversos projectes. En els projectes de grans empreses i grans consumidors no se’ns identifica com a tal. Estem dins les entitats esportives i no és el mateix mantenir un camp de futbol que una piscina. Cal molta pedagogia”, lamenta Martí.

Un estalvi de més de dos milions

Aquestes actuacions, però s’emmarquen en el camí que va iniciar, ara fa poc més de deu anys, el Club cap a la transició energètica. Des del seu inici, a l’exercici 2009/2010, el Club ha invertit més de dos milions d’euros (2.134.000 €) en diverses línies –aigua, gas i electricitat–, que han donat com a resultat d’estalvi 2.583.949 €, fins al passat exercici (2021), al llarg d’aquests dotze anys.

Traduït en accions palpables als centres del carrer dels Montcada, hi ha el control per CO2 de les maniobres de les deshumectadores o el projecte de clima amb cardiotèrmia: “Amb l’entrada en funcionament, a partir del 2013, s’aconsegueixen estalvis en consum de gas de l’ordre del 15%, a conseqüència del preescalfament de l’aigua de les dutxes aprofitant l’escalfor que els usuaris de les sales de fitness o activitats generen amb la seva pràctica esportiva. A Can Llong és la darrera gran inversió que hem fet, al voltant d’uns 400.000 euros.”, detalla Martí.

Així mateix, i una de les grans obres, que es poden veure a vista d’ocell, són les plaques fotovoltaiques a les cobertes d’alguns dels recintes esportius de Can Llong i del carrer dels Montcada. Pel que fa al centre Gran Via s’ha aconseguit generar el 21,44% del total de la demanda elèctrica, i a Can Llong, s’ha autoproduït l’11% de la demanda de l’electricitat .