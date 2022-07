Els dos personatges més famosos del dibuixant de còmics belga d’Hergé han quedat per retrobar-se en una cantonada de Sabadell, dilluns 11 de juliol al matí. És la data que el grafiter sabadellenc Werens pintarà un nou mural protagonitzat per l’aventurer Tintín, acompanyat de l’inseparable Milú, i pel capità Haddock. La pintura immortalitzarà una estampa de tots dos a davant de la Parròquia de la Puríssima Concepció, en un dels angles d’un bloc d’habitatges privats construïts fa pocs mesos, entre Via Massagué i Raval de Dins.

La nova pintura substituirà l’estimat mural que el mateix artista va pintar l’any 2014, a l’exterior d’un domicili privat al transitat carrer de Sant Llorenç. Va ser idea de l’associació tintinaire de Sabadell, Moulinsab, per commemorar el 50è aniversari de la primera publicació del còmic traduïda al català.

Werens desenfundarà els estris dilluns a les 9h per començar l’obra d’art urbà, sense saber la feina que l’hi comportarà. “És una paret desconeguda. Poden haver-hi sorpreses”, adverteix l’artista sabadellenc. Fins ara, únicament se sabia que en el nou mural es pintaria Tintín i Milú, però no el capità Haddock.

La previsió és que el mural mesuri dos metres d’alçada i dos d’amplada, entre les dues parets que formen un dels angles de l’edifici de Via Massagué. “Com que és una cantonada, vaig pensar que seria un senyal d’alerta que els dos personatges estiguin a punt de xocar. És el que pot passar a llocs així!”, comenta.

Sabadell tindrà plaça del Tintín?

Sovint, les ubicacions són més conegudes per la denominació popular a partir d’una referència compartida que no pas pel nom oficial. Així doncs, és probable que, una vegada el mural ja llueixi, un amic pregunti: “Ens trobem a la plaça del Tintín?”.

“Crec que, encara que no hi hagi cartell, la plaça per si sola es podria acabar anomenant així”, considera Werens.

Ara bé, en aquest cas la denominació popular i l’oficial podrien acabar coincidint, ja que la plaça de davant de la Parròquia de la Puríssima és tan nova que encara no té cap nom assignat. Des del programa de Projecció de Ciutat i Turisme de l’Ajuntament de Sabadell, que s’han encarregat de gestionat el grafit, ho veurien amb bons ulls.

L’associació tintinaire Moulinsab no amaga que és molt complicat incidir en el nomenclàtor de Sabadell, però en qualsevol cas els entusiasma la idea. “Estaríem encantats de la vida!”, comenten. “La plaça encara no té nom, oi? És una molt bona oportunitat”, afegeixen. Seria una manera d’arrodonir la trobada, prevista per dilluns vinent, entre Tintín i el capità Haddock.