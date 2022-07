Situació al Taulí: més pacients, diagnòstics lleus

El cert és que el Tauli travessa una jornada de feina constant: han crescut els pacients per Covid, però els diagnòstics són lleus. Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses del Taulí, assegura que “tot i el pic de feina, ara per ara no hi ha col·lapse a l’hospital i la situació està sota control”.

El Parc Sanitari acull aquests dies més de 100 pacients amb simptomatologia relacionada amb la Covid, una xifra elevada, ja que suposa gairebé el doble de pacients que les setmanes anteriors. “Les xifres poden semblar alarmants, però cal tenir en compte que hi ha molt pocs malalts amb covid greu”, tranquil·litza Cervantes. De fet, només 5 dels infectats es troben a l’Unitat de Crítics, quan abans aquest percentatge representava una tercera part del total dels pacients.

Juliol, mes de feina

De fet, segons Cervantes, “el juliol ja és de per si un mes de molta feina”. El juliol és un mes d’activitat i molts professionals del centre ja es troben de vacances, explica. Per aquest motiu, diu, “el juliol és època de feina, amb, o sense covid”. Durant els mesos de calor els efectes del sol i la deshidratació irrompen en el panorama i compliquen situacions aparentment controlades.

No abaixar la guàrdia

El cap de Malalties Infeccioses, però, es mostra concís quan adverteix que “la covid encara no ha acabat”. L’expert recomana mantenir una “vida normal”, sempre que no se sigui una persona de risc. Per al col·lectiu de risc, Cervantes, creu que “portar mascareta continua sent una bona opció”.

Afegeix que, a poc a poc, la societat haurà d’aprendre a tractar la Covid com un virus més. “Ara per ara no té sentit tractar gent jove sense risc, hem de centrar-nos en la població de risc”, conclou Manel Cervantes.