Les obres de la fàbrica Sallarès Deu començaran a finals de 2022

Les obres per remodelar la fàbrica Sallarès Deu començaran a finals d’any. L’Ajuntament de Sabadell ha adjudicat els treballs per adequar el conjunt fabril per 4,1 milions d’euros. El Govern preveu convertir-lo en un nou centre de formació professional i un espai específic per a l’aprenentatge digital a partir del 2024. Segons les previsions, les obres tindran una durada de 16 mesos.

Un cop remodelat, el conjunt fabril serà la seu de l’Escola de Restauració. Així mateix, s’hi ubicarà l’Escola de Flequeria, que es traslladarà des de la seva ubicació actual, al Vapor Molins, que s’havia quedat “petit i obsolet”, segons la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González. També es reservarà un espai per al nou Centre avançat de formació per a la transició digital i per al Rebost Solidari.

La reforma de la fàbrica Sallarès Deu està cofinançada pels fons Feder de la Unió Europea.

Quasi 5.000 alumnes d’FP

La nova Sallarès Deu hauria de respondre a una demanda formativa que avui no està del tot coberta a Sabadell. El curs passat, 2.000 alumnes d’FP es van quedar sense plaça i la Generalitat va incrementar el nombre de places de forma extraordinària.

La formació professional s’ha fet un lloc com una sortida per al mercat laboral. Només el curs passat, hi havia 4.725 alumnes en els onze centres d’FP que hi ha a Sabadell, segons dades del Consell Comarcal. És el rècord de l’última dècada.

Entre els sectors que generen més interès hi ha la informàtica i les comunicacions (12,9%), un àmbit que precisament l’Ajuntament ha previst incorporar al conjunt fabril. A banda de les noves tecnologies, els professionals de la restauració estan molt sol·licitats: segons dades de l’Observatori d’Economia Local (OEL), una de cada deu ofertes laborals de Sabadell Treball l’any 2021 eren de l’hostaleria.

Un segle d’història

Sallarès Deu no és una fàbrica qualsevol: amb més de 8.300 metres quadrats construïts, ocupa tota l’illa dels carrers de Cellers, Viladomat, Jacint Verdaguer i Reina Elionor, al barri de Gràcia. El conjunt fabril és un testimoni viu de l’arquitectura modernista de principis del segle XX. L’obra de Lluís Muncunill va ser construïda l’any 1920 i forma part del llegat patrimonial del tèxtil.

L’Ajuntament de Sabadell va comprar el conjunt l’any 2018. El Govern anterior va adquirir aquest i d’altres conjunts abandonats i sense ús de la ciutat, com la fàbrica Artèxtil de la Gran Via.