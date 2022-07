[Per Josep Mercadé Periodista]

Ens estem acostumant a viure enmig d’onades sense necessitat de remullar-nos a la mar Mediterrània. Les més sovintejades, des de fa dos anys, són les de la Covid-19, però la realitat del canvi climàtic ens està duent més onades de calor de les que estàvem acostumats a tenir. El fet de viure amb temperatures extremes ja no és patrimoni de zones desèrtiques, sinó que cada cop ho patim més i pel que ens diuen els experts, això s’anirà incrementant.

A Sabadell hem començat la setmana amb temperatures càlides, tal com mana l’època canicular en què ens trobem. Les altes temperatures es veuen agreujades amb la humitat que provoca una sensació de més ofec. Mentrestant, a la Catalunya interior els termòmetres enfilen els 40 graus o més. Un fet que anirà sent habitual.

Davant d’aquesta situació, en l’avantsala d’unes eleccions municipals, cada força política anirà articulant el seu discurs a la realitat del moment. Òbviament, el canvi climàtic, com a realitat irrefutable, es fa difícil de deixar-lo de banda.

Proposar la creació de refugis climàtics, soni o no a missatge preelectoral, és una bona mesura. Tal com ens trobem, potser no caldria esperar un nou mandat, sinó plantejar aquestes alternatives ara mateix. Precisament, per anticipar-nos a un problema que ja és aquí. En aquest sentit, obres com la reforma que s’està fent al Passeig de la Plaça Major, agradi més o menys, segons de la banda que es miri, ha de servir per posar remei a l’aridesa d’aquesta part central de la ciutat.

Tot plegat ha d’anar en la línia de millorar les condicions de vida en una trama urbana, fruit del creixement descontrolat, que no és massa rica en zones d’esbarjo i de benestar on poder combatre aquestes situacions sovintejades d’onades de calor. Encara avui hi ha veus que critiquen que siguem ciutat dormitori, però en realitat totes ho són. Del que es tracta és de tenir les condicions per fer més confortable i saludable la vida en una ciutat com Sabadell.

El dia que es pugui eliminar bona part del trànsit que passa per la Gran Via, segur que les condicions d’habitabilitat milloraran en aquest traçat de més de sis quilòmetres de sud a nord de la ciutat. Però mentre això no sigui una realitat, cal cercar alternatives. Certament, la configuració de Sabadell no ho posa fàcil. Tenim alguns pulmons verds que permeten gaudir de zones de benestar, però en moments com aquests d’onades de calor, no sembla que sigui suficient. I això ha d’anar a més.