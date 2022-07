Des d’aquest dimecres, els futurs universitaris ja poden consultar les notes de tall per accedir a la universitat. La Generalitat ho ha publicat hores després que es fes pública la primera assignació de places; ara, però, els estudiants ja poden saber del cert a quines carreres i a quines universitats poden accedir per nota, i a quines no. La nota de tall marca la qualificació mínima que un estudiant necessita per accedir a un grau concret d’una universitat.

Pots fer la consulta aquí, amb l’identificador i la contrasenya que correspon a cada estudiant.

Les notes més altes

Cada any és interessant veure quines han estat les notes més altes, per entendre quines són les carreres més sol·licitades. Unes carreres reservades exclusivament als alumnes amb les millors notes de Batxillerat i Selectivitat. Aquest any, el Doble grau en Física i Matemàtiques és la carrera que requereix més nota per accedir: a la UAB un 13,536 i a la UB un 13,453. Les Matemàtiques a la UPC i el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Matemàtiques també es troben al capdamunt de la llista. Per fer la primera carrera a la UPC es necessita un 13,254 i la segona, a la UB, un 13,228.

Medicina és cada any un dels graus que també s’ubica a dalt de tot de la llista de notes de tall. Us desglossem a continuació, quines notes de tall es necessiten per accedir als estudis de Medicina en funció del centre universitari.: Medicina Campus Clínic UB – 13,240, Medicina Campus Bellvitge UB – 13,086, Medicina UPF – 13,080, Medicina UAB – 12,895, Medicina URV – 12,862, Medicina UdG – 12,848 i Medicina UdL – 12,843.

Els sabadellencs, sense problemes

Els sabadellencs que van treure les notes més altes han aconseguit accedir sense dificultats a les carreres que desitjaven. L’estudiant de l’Escola Pia, Ramon Bernades, millor nota a les PAU 2022, ha accedit a la carrera de Medicina a la UPF: la nota requerida és un 13,080 i ell va aconseguir un 13,6. Encara més distància separa a l’estudiant de l’Industrial, Maria Macià, que va puntuar un 13,8 de total i necessita només un 5 per entrar a fer Filologia Catalana a la UAB.