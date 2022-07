Sabadell, encara lluny de tenir escoles sense barracons

Primer gol, però lluny de guanyar el partit. Aquesta és la sensació que queda a Sabadell després que aquest dilluns una grua iniciés la retirada de mòduls prefabricats de l’Institut-Escola Virolet, a Can Llong. Des que es va posar en marxa el col·legi, centenars d’alumnes han fet les classes en mòduls industrials temporals; una situació que ara canviarà radicalment a la primària del Virolet. El nou edifici per reubicar la línia de primària ja està a punt per acollir amb normalitat a tots aquests alumnes a partir del mes de setembre, a l’inici del curs 2022-2023.

Sabadell, ciutat de barracons

Can Llong carrega una dilatada història de barracons i aquesta transitorietat temporal s’ha convertit gairebé en una situació perpètua al barri. Ara, explica el regidor d’Educació, Manuel Robles, “es comença a arribar a la fi de tot això”. Tanmateix, el regidor admet que Sabadell és una de les ciutats catalanes amb més barracons escolars i afegeix “que en un futur, no immediat, però proper” aquesta situació es revertirà. “Quan parlem de futur mai ens podem fixar dates concretes”, conclou el regidor municipal.

I la secundària del Virolet?

Aquest primer pas és una victòria agredolça pel centre, que continuarà impartint les classes de secundària en barracons. Tot apunta que les licitacions del segon edifici, on s’ha d’ubicar l’educació secundària, porten encallades des del març. L’Institut del Virolet haurà d’impartir, un any més, les classes d’ESO en mòduls.

Dos centres problemàtics

L’institut Arraona i l’institut Narcisa Freixas i Cruells. En aquests centres encara s’hi fa classe gràcies a una solució pensada per ser temporal, però que s’ha acabat allargant en el temps. El calendari apunta que el pròxim centre que podrà fer el trasllat d’alumnes serà l’Arraona, que hauria de tenir el nou edifici construiït per al curs 2025-2026. Un any més tard, en principi, hauria d’arribar el nou edifici per al Narcisa Freixas i Cruells. El regidor Manuel Robles apunta que “són temps complicats”, ja que “hi ha moltes empreses que no gosen entrar en licitacions”. Ho atribueix sobretot a una situació de manca de matèria primera. Ara bé, es mostra concís en refermar que “hi ha partides pressupostàries” i que “el que va començar dilluns al barri de Can Llong tindrà una continuïtat a la resta de Sabadell”.