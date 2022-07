S’activen dues escoles bressol a l’agost per facilitar la conciliació familiar

En marxa “Agost a les escoles bressol” per facilitar la conciliació de les famílies. L’Ajuntament de Sabadell ofereix una proposta per a les famílies amb infants que necessiten d’un suport per a la conciliació durant el mes d’agost. La iniciativa, organitzada com una prova pilot, s’adreça exclusivament a infants de 2 i 3 anys.

Es tracta d’un servei gratuït, en horari de 9 a 12 hores, i que es durà a terme per primera vegada com a prova pilot a dos espais, un al nord i un altre al sud de Sabadell, concretament al CEIF Can Llong i l’EBM La Romànica.

Del 2 al 26 d’agost

Aquesta activitat es durà a terme del 2 al 26 d’agost i es podrà fer la inscripció per setmanes. Les inscripcions estaran obertes de l’11 al 17 de juliol mitjançant un formulari en línia a la web de l’Ajuntament de Sabadell i les places s’adjudicaran per estricte ordre de recepció de les sol·licituds. L’objectiu és fomentar la corresponsabilitat i afavorir la conciliació de les famílies amb menors de 14 anys, crear llocs de feina en aquest sector i reconèixer la cura no formal.