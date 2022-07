ERC situa Sabadell al camí per “construir la república catalana”

ERC manté que “la construcció de república catalana” passa pels municipis, en general, i per Sabadell, en particular. El pati de l’Arteneu va quedar ple dimecres a la tarda per assistir a la conversa de les sabadellenques Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, i Carme Garcia Suàrez, membre del Consell de Govern del Consell per la República, i per tant molt pròxima a l’òrbita de l’expresident Carles Puigdemont. En l’acte organitzat pel grup municipal republicà, les dues polítiques van debatre sobre la situació del país, del moviment independentista i de l’estat de la ciutat i el seu rol en la consecució d’un nou Estat.

De Carme a Carme és el nom amb què es va batejar l’acte a l’Arteneu, que va ser dinamitzat per l’alcaldable i portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez. “No hi ha res preparat, tot és sense guió. Hi ha matisos en el debat i això ens fa millors com a societat. Des de la discrepància, tots som companys de viatge”, avançava Fernàndez. Tothom va poder participar en l’acte a través d’una pregunta al final, la qual cosa va suscitar molt debat.

Tant Forcadell com Garcia Suàrez van coincidir a l’hora de diagnosticar que Europa es troba en hores baixes. “Ens trobem en un moment molt difícil, tant nacional com internacional”, va apuntar Forcadell. “Hi ha una recessió econòmica i una pèrdua de llibertat i drets. Estem envoltats de països on manen les dretes”, va afegir. Al seu torn, Garcia Suàrez va afirmar que no hi ha “unió” a Europa, sinó que existeix “un club d’Estats en què tothom tira pels seus interessos, com va passar amb la causa catalana”.

Continuant amb el diagnòstic sobre “la pèrdua de valors i llibertats”, l’expresidenta del Parlament va posar d’exemple el catalangate com a “episodi que ens fan avergonyir”. Garcia Suàrez va afegir que, al llarg de la història, Espanya no ha volgut rectificar mai en la seva postura respecte a Catalunya, “que durant 700 anys va ser una nació”. Per la qual cosa, creu que el moviment independentista d’ara no és una rara avis.

Totes dues polítiques sabadellenques van coincidir a l’hora d’assenyalar el republicà Gabriel Fernàndez com la millor possibilitat per governar Sabadell.