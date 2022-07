L’agrupació de la Jove Advocacia de Sabadell (JAS) s’ha sumat aquesta setmana en la reivindicació dels professionals del sector que vetllen pel compliment del dret i l’accés de la ciutadania a una justícia gratuïta. En el marc del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, celebrat aquest dimarts, el col·lectiu va fer públic un manifest en què reclama dignificar la seva feina i el valor del servei públic.

📣📣📣 Manifest de la Jove Advocacia de Sabadell pel 12 de juliol de 2022, Dia de la Justicia Gratuïta i el Torn d’Ofici 📣📣📣 pic.twitter.com/1pI6CxcsW7 — JAS – Jove Advocacia de Sabadell (@jovesICASBD) July 12, 2022

El president de l’agrupació, Carles Lorente, insisteix en la importància de destinar uns mitjans equitatius, equiparables a altres serveis públics. “Hi ha molts procediments oberts i els mitjans són absolutament anacrònics”, lamenta. Alhora, apunta a la necessitat d’una actualització salarial per igualar-se a altres sectors homologables.

357 adscrits al Torn d’Ofici a Sabadell

L’advocat adverteix sobre la manca de destinació dels recursos, denunciant l’existència d’infraestrucutes judicials antiquades i amb problemes estructurals. “És una competència delegada al Departament de Justícia de la Generalitat, però també són recursos i diners que provenen de l’Estat”, explica.

Segons dades de l’Observatori de Justícia Gratuïta, a Sabadell hi ha 702 advocats excercents, dels quals més de 350 estan adscrits al Torn d’Ofici. Per això, Lorente reitera en la necessitat de tenir millores. “Volem mostrar que darrera la feina dels advocats d’ofici hi ha un cost material i econòmic. Gratuïtat no vol dir cost zero”, recordant que qui està al torn d’ofici hi és de forma voluntària. “És la part més vocacional de la professió”, conclou.