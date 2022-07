Empreses pioneres, sostenibles i amb projecció internacional

[Laura Massallé]

Empreses innovadores, que aposten per la sostenibilitat i que tenen vocació internacional. Companyies capdavanteres en els seus sectors amb projectes exemplars que contribueixen a donar forma al múscul empresarial de la demarcació de Terrassa. Així podrien definir-se les firmes guardonades aquest dijous per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis.

Després d’un 2020 sense premis a causa de la pandèmia i un 2021 amb reduccions i canvis en les categories i en la forma de procedir, l’entitat ha recuperat enguany el format habitual dels seus guardons, els Premis Cambra, un reconeixement públic anual que s’atorga a les empreses de la seva demarcació que han destacat al llarg de l’últim exercici pel seu esforç en la gestió d’un aspecte estratègic o per la importància i potencial social i econòmic del seu projecte.

En les tres categories obertes a concurs, l’entitat ha premiat tres companyies que sobresurten en Internacionalització, Innovació i Sostenibilitat, respectivament: European Flavours & Fragrances (EFF) Spain, Biología y Filtración, SL (Bio-Fil) i Hercal Diggers.

“El fet de ser una empresa amb seu a Catalunya no porta necessàriament a enfocar-se al mercat domèstic. De fet, el 96% de les nostres vendes són fora de la Unió Europea. La nostra missió consisteix en elaborar un producte a Catalunya amb qualitat europea i portar-lo als països emergents a un preu que ells puguin pagar”, ha explicat Frederic Joubert, director general d’EFF Spain. L’empresa, amb seu a Rubí, fabrica i comercialitza aromes destinades a la indústria de l’alimentació i les begudes i exporta els seus productes a 36 països d’arreu del món.

Bio-Fil va néixer l’any 2011 i es dedica a la creació, patent i millora dels sistemes de tractament de les aigües residuals, tant municipals com industrials. Compta amb oficines a Terrassa i a Santa Eulàlia de Ronçana i ha guanyat el Premi Cambra 2022 a la Innovació. Carme Castelao, apoderada de la companyia, ha destacat en seu discurs el potencial de les petites empreses com la seva i el treball conjunt entre empresa i universitat per promoure projectes innovadors.

Empreses pioneres

Qui també és innovadora i pionera és Hercal Diggers, que ha posat en marxa la planta de valorització de residus H-Zero, la primera i única instal·lació estatal que transforma els residus de la construcció en àrids reciclats rentats d’excel·lent qualitat i aptes per a la fabricació de formigó sostenible. Miguel Ángel Pérez, gerent de la firma, va assegurar que deixar un món millor per als nostres fills és possible. “Només cal la voluntat i compromís de tots”, ha afirmat Pérez, que ha demanat a l’administració augmentar la prescripció d’usar materials reciclats i sostenibles com els àrids que ells converteixen en formigó.

De la mateixa manera que la Cambra ha guardonat tres empreses, també ha reconegut la trajectòria empresarial del doctor enginyer industrial Josep de C. Torella Cascante, fundador i president de Torrella Ingeniería – Arquitectura, amb el Premi Cambra al Lideratge Empresarial, destacant-lo com a pioner d’un nou concepte en l’enginyeria industrial que pensa en edificis que optimitzin els processos productius de la indústria.

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Terrassa, ha posat en valor la feina de tots els premiats, alhora que ha aprofitat l’acte per fer sentir les seves reivindicacions. Talamàs ha reclamat a les autoritats més coordinació, menys duplicitats i “tancar d’una vegada el paper cameral”. “Necessitem un marc legal que no tenim i el finançament necessari per poder ajudar més al teixit empresarial”, ha reivindicat.