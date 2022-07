El soroll i la contaminació de la Gran Via afecten fins a 53.000 sabadellencs que hi viuen al voltant, segons ha expressat el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, qui lidera l’Oficina Gran Via-Ripoll. Durant el pròxim any, l’objectiu de l’Ajuntament de Sabadell és impulsar una desena de projectes que tranformin aquesta “autopista urbana”, amb un pressupost de gairebé 4 milions d’euros, dels quals 2,2 provindran dels fons europeus Next Generation. Ara bé, defensen que, per treure vehicles de la via, les accions han d’anar acompanyades de la Ronda Nord, per connectar la ciutat amb Terrassa i Castellar del Vallès.

“En alguns punts de la Gran Via, hi passen 43.000 vehicles al dia. La Ronda Nord hi evitaria el pas de 20.000 cotxes”, ha detallat Matas, després d’una reunió amb la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, i el secretari general del departament de la Vicepresidència i de Polítiques digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font. Tots tres han coincidit a l’hora de reivindicar la Ronda Nord i veuen com una oportunitat el compromís de l’Estat per finançar-la.

La regidora Molina ha insistit en la idea d’incidir en la Gran Via per aconseguir un “Sabadell més verd”. En el mateix sentit, Font ha recalcat que “és imprescindible pacificar l’àmbit urbà de Sabadell”. Ha evidenciat que la Ronda Nord trauria de la ciutat trànsit provinent de Castellar del Vallès i ha afegit: “Treballem per un consens entre administracions”.