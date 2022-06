La Gran Via de Sabadell, a punt del col·lapse: cal fer la ronda Nord?

El trànsit de la Gran Via de Sabadell està al límit. Les cues són una constant en hores punta, i el soroll i la pol·lució dels cotxes i dels camions s’acumulen al principal accés viari de la ciutat. Segons dades del Departament de Planificació Urbanística, 41.000 vehicles passen de mitjana cada dia per la Gran Via a l’altura del Taulí. La carretera urbana –de només tres carrils– suporta un trànsit similar a la ronda Oest, que disposa de vuit carrils, quatre per banda.

El col·lapse circulatori té efectes sobre els conductors i també deixa una empremta sobre els 50.000 veïns que viuen prop de la Gran Via: els registres de diòxid de nitrogen –produït per la combustió dels cotxes– supera els 40 μg/m3 de mitjana anual, per sobre del límit recomanable per la salut del Ministeri de Transició Ecològica. Així mateix, a gran part de la Gran Via s’acumulen més de 70 decibels de soroll al dia.

Consulta el mapa amb les intensitats de trànsit (vehicles al dia) en diferents punts de Sabadell

El Govern municipal de Sabadell vol treure cotxes de la ciutat amb la construcció de la ronda Nord de Terrassa i Sabadell, una nova carretera per connectar les dues capitals vallesanes amb el Quart Cinturó (B-40) i que serviria –de pas– per desviar el trànsit procedent de Castellar del Vallès.

“La ronda Nord permetria eliminar més de 20.000 vehicles que avui travessen la ciutat cada dia”, assegura Lluís Matas, responsable del programa Gran Via-Ripoll i alcaldable de Junts per Sabadell, en declaracions al Diari. L’alcaldessa, Marta Farrés, referma aquesta posició: “Si hi ha els diners i l’acord per fer la ronda Nord, hem de ser capaços de tirar-ho endavant”.

Acord Estat-Generalitat?

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, el Ministeri de Transports i el Departament de Territori tenien a punt un acord perquè l’Estat cedís els diners i la gestió perquè la Generalitat fes la ronda Nord en un termini de deu anys. No obstant això, les diferències entre els socis del Govern català –uns hi estan en contra (ERC) i els altres, a favor (Junts)– ha frenat la signatura del pacte institucional. Mentre que els republicans consideren que el projecte és “obsolet” i aposten per destinar els diners a transport públic, des de Junts també defensen fer la nova ronda.

Els juntaires traslladaran el debat sobre la ronda Nord i el futur de la Gran Via al ple municipal. Han presentat una moció que demana un consens de les institucions, les entitats econòmiques i socials del territori sobre les infraestructures viàries i ferroviàries. Així mateix, el text exigeix que el Ministeri de Transports compleixi amb les inversions promeses dins dels terminis. “Si ERC no hi dona suport, perpetuarà el problema principal dels veïns de Sabadell: la Gran Via”, afirma Matas.

Acte unitari a favor de la infraestructura

Agents institucionals, empresaris i entitats de Sabadell i del conjunt del Vallès mostraran el seu suport a la ronda Nord de Terrassa i Sabadell en un acte que tindrà lloc el pròxim 1 de juliol a la Cambra de Sabadell. L’esdeveniment –organitzat des de Junts per Sabadell– ha de servir per fer pressió a l’Estat i a la Generalitat per arribar a una entesa sobre la infraestructura. Ja han confirmat la seva assistència representants de diverses entitats vallesanes, com el Gremi de Fabricants, el CIESC, Femvallès, Cecot i la Cambra de Terrassa. També hi assistirà la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i el diputat al Parlament Ramon Tremosa, entre altres alcaldables de Junts al Vallès.

ERC hi insisteix: cal més tren

Des d’ERC plantegen destinar la disposició addicional tercera –un deute històric de l’Estat amb Catalunya– per millorar la xarxa de transport públic a la segona corona de Barcelona. “Hem de donar resposta a les necessitats de la gent sense trinxar el territori”, assegura l’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez. Volen recuperar el projecte de tren orbital (de Mataró a Vilanova, per Sabadell i Terrassa) i construir les estacions d’intercanvi de l’R8 amb les línies S1 i S2 (FGC) i R3 i R4 (Rodalies). Una d’elles seria la de Volpelleres, per facilitar la connexió de Sabadell amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental.