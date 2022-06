Territori es manté: vol un acord per a la ronda Nord de Sabadell

Hi haurà acord per fer la ronda Nord, o no? El Govern de la Generalitat així ho vol. El Departament de Territori i Sostenibilitat mantindrà les negociacions amb l’Estat per desencallar la carretera, que ha de connectar Sabadell i Terrassa des de la carretera de Castellar, tot i la plantada d’última hora a la ministra de Transports i als alcaldes divendres passat.

“La construcció de la ronda és necessària, les negociacions són bones i s’han de mantenir”, asseguren fonts del Departament de Territori al Diari. La resta dels agents, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Sabadell, també estan disposats a tirar-ho endavant. “El que s’ha de fer és ajudar que les coses passin”, assegura el regidor Eloi Cortés. La carretera té una importància estratègica perquè, segons el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, permetria reduir el volum de trànsit a l’interior de Sabadell: trauria cotxes de la carretera de Barcelona (N-150) i de la Gran Via i permetria crear un enllaç amb la ronda Oest.

Després de mesos de converses, Estat, Generalitat i ajuntaments s’havien posat d’acord en el model de finançament: l’Estat transferia els diners necessaris al Govern català perquè l’administració catalana fes la gestió, és a dir, definís el traçat –que ara es desconeix– i executés l’obra. El pacte no es va poder ratificar per l’absència de la Generalitat, que va voler enviar un missatge a l’Estat sobre l’infrafinançament autonòmic. Des de l’Ajuntament no s’ho expliquen: “Alguns diuen ‘no’ a tot: es queixen quan no hi ha diners. I quan els tenim, no els volen”, remarca Cortés.

Tots els ulls posats en l’execució

L’infrafinançament no és una qüestió menor. El Departament de Territori deixa l’acord en quarantena mentre es mantinguin els dubtes sobre el grau d’execució de l’Estat a Catalunya –el 2021 només va dur a terme un 35,8% de les obres incloses als pressupostos, la xifra més baixa dels últims cinc anys–. La intenció és abordar el dèficit d’infraestructures a la comissió bilateral Estat-Generalitat.

La ronda serà un nou Aeroport del Prat?

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa podria provocar un xoc entre els dos socis del Govern de la Generalitat, ERC i Junts, tal com es va poder veure amb l’ampliació fallida de l’Aeroport del Prat.

Els republicans van presentar ahir una proposta de resolució per enterrar el projecte del Quart Cinturó. A canvi, ERC planteja fer millores a Rodalies i recuperar el projecte de la Línia Orbital Ferroviària, un servei de tren per connectar Mataró amb Vilanova i la Geltrú per Sabadell, Terrassa i Granollers. La línia de tren es va presentar en l’època del Tripartit, però no es va executar pel seu elevat cost econòmic, uns 4.000 milions d’euros.

Mentrestant, Junts sembla anar en la direcció contrària. Des de la formació, que ostenta el Departament de Territori i Sostenibilitat, segueixen “compromesos” amb la infraestructura perquè està consensuada amb el territori i perquè es planteja fer amb un impacte ambiental mínim. Així ho explicava el seu secretari general, Jordi Turull.

El diputat del PSC i primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, lamenta les “contradiccions” entre ERC i Junts, i es pregunta en referència als republicans: “Qui defensen, el seu Govern o els ciutadans? Volen treure trànsit de la Gran Via, o no? Ja porten molts ‘nos’ acumulats a la comarca”.