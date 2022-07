Miki Núñez, Suu i Beth, a la Festa Major de Sabadell 2022

La Festa Major de Sabadell del 2022 ja té tots els ingredients per poder-se celebrar del 2 al 5 de setembre. El Casal Pere Quart ha acollit la presentació del programa i el cartell d’enguany. El cartell ‘Destapa la festa’ és obra d’Emma Abella Bandera, alumna dels estudis de disseny.

En l’àmbit musical, els noms més destacats seran els de Miki Núñez, Flashy Ice Cream, Suu i Beth, els tres artistes caps de cartell, juntament amb el Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac. El pregó aquest cop anirà a càrrec de l’entitat Joventut de la Faràndula, recentment distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Aquest any com a novetat es farà un concert en dijous, i serà el Vaparir Tour. Els sabadellencs Flashy Ice Cream actuaran divendres, i Miki Núñez pujarà a l’escenari dissabte. Tots aquests concerts es faran a l’Eix Macià, mentre que el torn de Beth serà divendres a la plaça de Sant Roc.

La celebració recuperarà el seu format i espais habituals, amb més de 300 activitats. L’Eix Macià serà l’epicentre dels concerts, amb l’escenari tocant a la plaça de Catalunya; més amunt hi haurà les barraques -organitzades per la Comissió de Festes Populars- i a continuació, la fira d’atraccions.

Enguany la font de Can Rull acollirà les activitats familiars, amb els concerts de Versions per a Xics i Reggae per a Xics. Una altra novetat d’aquest any és que la plaça del Gas concentrarà diverses activitats per a balls i concerts de petit format, com jazz o swing.

Al casal Pere Quart i a l’Estruch es faran concerts, recitals poètics i diverses propostes. El Ball de fi de festa serà dilluns, 5 de setembre, a l’Eix Macià, a càrrec d’Hotel Cochambre. Es farà després del tradicional Castell de Focs. La plaça de Frederic Mompou acollirà una mostra d’arts escèniques. A la plaça de la Creu Alta hi haurà diferents propostes de música jove en el marc de la segona edició del SAM Fest (Sabadell Acció Musical).

El programa sencer s’està acabant d’elaborar i es donarà a conèixer en les pròximes setmanes. A diferència dels darrers dos anys, aquest cop no hi haurà restriccions d’aforament ni s’haurà de demanar cita prèvia per assistir als actes. Com ja és habitual, es repartiran mocadors i polseres identificatives.