Un home de 85 anys va morir aquest dilluns després de ser atropellat mentre caminava pels voltants del centre comercial de Sant Quirze, al pàrquing que dona accés al centre de Bricomart i el recinte del Toys R Us. La víctima mortal, un veí de Sant Quirze, va ser envestit per un vehicle per causes que s’estan investigant.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diversos vehicles de la Policia Local de Sant Quirze, a més d’ambulàncies del SEM, que no van poder fer res per salvar la vida de l’home. La investigació oberta busca esclarir les causes de l’accident i reconstruir els fets, motiu pel qual fonts municipals no han pogut detallar si l’autor de l’atropellament mortal ha estat detingut.