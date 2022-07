Gabri Garcia: “Vull un Sabadell amb una identitat que sigui reconeixible”

Construir un Sabadell gairebé de laboratori. Aquest és el gran repte del nou tècnic arlequinat, Gabri Garcia, presentat de manera oficial en un escenari peculiar, la seu de Cerba Internacional, patrocinador principal de la samarreta, acompanyat del director esportiu, Gerard Escoda; el director general, Bruno Batlle i la directora de desenvolupament de negoci de Cerba, Núria Bustio, qui ha recordat que ara fa un any va començar la relació amb el Centre d’Esports i “ens sentim molt satisfets de continuar l’aventura després d’una temporada que va ser com un Dragon–Khan de sensacions”.

Bruno Batlle ha reconegut que “vam tenir molt clar que Gabri era l’home ideal, per la seva valentia i predisposició a acceptar aquest repte” mentre Gerard Escoda ha insistit en el doble vessant del tècnic de Sallent: “com a jugador va tenir una carrera professional impressionant que és un valor afegit per conèixer les sensacions dels jugadors en moments determinats i com a entrenador ja el coneixia, però l’any passat vaig poder comprovar com sap gestionar la gent jove en una situació molt complicada i es va convertir en el líder d’un vestidor que s’enfonsava. Ell el va saber aixecar i mantenir viu”. També ha confirmat que del Lleida Esportiu vindran dos components del cos tècnic: el preparador físic David Ramos i l’entrenador de porters, Jordi Cumelles. La resta seran del Sabadell i també es manté el delegat Miguel Ángel Rodríguez.

El protagonista ha estat Gabri Garcia, qui d’alguna manera ha tornat als seus orígens perquè va començar com a futbolista en el Centre d’Esports. “Jo sóc de Sallent, però vaig venir a parar al Centre d’Esports i tinc un gran record d’aquells tres anys entre l’aleví i l’infantil, jugant al camp de sorra de l’Olímpia. Fins i tot vam decidir continuar un any més a Sabadell perquè creiem que era el millor abans de fer el salt al FC Barcelona”.

Ara la responsabilitat és molt més gran i acceptar el repte amb “valentia. Estem construint una plantilla gairebé nova en un 90% i coneixent la gent del club. Puc dir que m’he trobat un club molt ben estructural i amb molta predisposició a ajudar en tot i tirar endavant aquest projecte. La primera impressió ha estat molt positiva. Jo he vingut també amb moltes ganes d’ajudar a créixer els jugadors i a créixer jo mateix en l’àmbit professional”.

Canvi de model

Les circumstàncies han obligat a fer un canvi de model, sobretot per l’aspecte econòmic. A Gabri no l’espanta l’aposta per la gent jove. “Com a jugador, he militat mitja vida entre el FC Barcelona i l’Ajax, dos clubs que arquen la teva identitat com a entrenador És evident que el Sabadell no vol ser el FC Barcelona o l’Ajax, però sí que vull que el Sabadell tingui una identitat reconeixible. La idea és fer un equip valent, que porti la iniciativa del joc quan pugui, que no serà fàcil, i quan acabi el partit la gent tingui clar que ha vist jugar el Sabadell”.

El temps es pot convertir en el principal enemic. S’està treballant a contrarellotge per confeccionar una plantilla que Gabri ha confirmat que començarà la pretemporada el dilluns 25. “Està clar que anem justos sobretot perquè estem parlant d’una plantilla nova, però ja vam acceptar el repte del curt temps i jo no ho veig com un hàndicap. Considero que sis o set setmanes són excessives. M’hauria agradat tenir una setmana més, però ens adaptarem i estic convençut que arribarem a l’inici de la competició (27 agost) en bones condicions”.

També ha parlat de l’operació-fitxatges. De moment s’han confirmat tres: Sergio Montero, el porter Sergi Puig i Moha Keita, tots tres marcats per la joventut. “Aquesta serà la tònica. Hi crec molt en la gent jove, amb ganes de progressar. El Sergi va estar amb mi al juvenil del Barça i ha agafat experiència en diferents clubs i el Moha el conec molt bé. L’havia tingut a l’Andorra i l’any passat va fer una gran temporada al Lleida Esportiu. És un futbolista amb caràcter que cal cuidar, un extrem que desborda, un perfil que costa de trobar”.

No descarten a Aleix Coch

Tot i que la plantilla 22/23 tindrà una mitjana baixa d’edat, Gabri també obre la porta a jugadors amb experiència. “Jugadors que han estat les últimes temporades, com Óscar Rubio, Xavi Boniquet o Aleix Coch, han quedat molt contents del tracte rebut i nosaltres estem oberts a tot”. En aquest punt, Gerard Escoda ha fet un apunt interessant sobre Aleix Coch, deixant un fil d’esperança: “Ho estem intentant dins del pressupost que es pugui. L’Aleix s’ha guanyat un prestigi, però també tenim el rerefons del tracte rebut a Sabadell. Veurem. Treballem amb cinc o sis jugadors perquè es puguin quedar”.

Gabri també incorporarà un grapat de futbolistes del filial i el juvenil a les sessions de pretemporada. “Els veurem entrenar i si el seu rendiment és bo i considerem que s’ho mereixen, podrien formar part de la primera plantilla. Tot dependrà d’ells”. La idea és disputar entre 6 i 7 amistosos les pròximes setmanes abans de l’inici de lliga.

Jacobo , Svensson , Folch , Morgado

Altres noms han aparegut damunt la taula. En aquest cas la resposta l’ha donat el director general, Bruno Batlle. Sobre Jacobo, molt a prop de l’Andorra, ha comentat que “ens el quedaríem si o si perquè va oferir un gran rendiment, però la seva fitxa és altíssima, inassumible pel Sabadell i estem parlant per arribar a la millor solució”. Una situació que també passa amb Ramón Folch i César Morgado. “Tenen uns sous molt alts i vam ser molt clars amb ells. Saben el que pot fer el club”.

D’altra banda, Gerard Escoda es va referir a la situació de Max Svensson, el davanter de l’Espanyol B que semblava gairebé tancat i ara s’ha estancat: “És un joc a tres bandes. El jugador vol venir, però la decisió no depèn al 100% del futbolista. Hi ha altres temes i haurem de tenir una mica de paciència”, sense descartar la seva incorporació. Aquesta setmana s’espera anunciar dos o tres fitxatges més.