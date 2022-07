Tornen els viatges per a la gent gran

Tornen els viatges. Després de cinc anys sense Vacances de la Gent Gran, l’Ajuntament de Sabadell ha anunciat aquesta setmana que recupera les estades adreçades al col·lectiu de majors de 65 anys. L’oferta adopta enguany un caràcter encara més marcat de servei públic, en una voluntat del consistori per reforçar un programa que va resultar tot un èxit en el passat.

Així ho ha explicat l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, que ha insistit en la força d’aquesta iniciativa per apropar les vacances a les persones grans. “Amb la pandèmia, hem hagut d’esperar una mica, però ara les recuperem amb tota la il·lusió i amb diferents tipus d’estades adaptades a les diferents circumstàncies i preferències de la gent gran”, ha detallat.

Els viatges tindran lloc entre els propers mesos de novembre i juny i oferiran diferents tipus d’estades i destinacions que inclouran trasllats, hotel en pensió completa, excursions, assegurança i guies i monitors socioculturals amb coneixements d’idiomes per als desplaçaments internacionals. Un ampli ventall de possibilitats que busca millorar l’experiència dels viatgers.

Inscripcions després d’estiu

En total, les Vacances de la Gent Gran comptaran amb 2.500 places i les inscripcions es podran fer després de l’estiu, entre la segona quinzena de setembre i principis d’octubre.

En aquest sentit, les vacances pretenen arribar a persones empadronades a Sabadell amb 65 anys o més, així com aquelles que tinguin entre 60 i 64 anys i siguin jubilades o pensionistes (nascudes l’any 1962 o abans). Podran optar-hi també el cònjuge o parella encara que aquesta no sigui més gran de 60 anys, sempre que estiguin empadronats al mateix domicili. El servei també contempla viatjar amb un acompanyant quan es tracti d’un fill o filla amb alguna discapacitat, segons ha detallat el consistori.

La regidora de Cicles de Vida, Sonia Sada, ha insistit en l’oportunitat que es crea amb el retorn dels viatges, especialment en aquelles persones que per diferents motius han perdut la seva xarxa social. Una situació que es pot haver amplificat arran de la pandèmia i que ara troba un contrapunt recuperant aquesta finestra per a la socialització. “Podran generar nous vincles”, ha exposat, apuntant que els viatges també permetran generar espais perquè les persones assistents puguin conèixer l’oferta d’activitats socials que hi ha a la ciutat, tant les que programa l’ajuntament com les entitats.

En la mateixa direcció s’ha pronunciat la presidenta de la Coordinadora de Casals de la Gent Gran de Sabadell, M. Rosa Mota, qui ha remarcat que “el que proporciona un envelliment actiu es tradueix en millores en l estil de vida en general”.

Estades a territoris propers, programes de cura i salut, rutes per la Península i les Illes, visites a escala europea o viatges per a conèixer de prop el Nadal en altres ciutats. Aquestes són algunes de les oportunitats a disposició de tot aquell que vulgui participar en uns viatges que està previst que durin entre quatre i set dies i que tornen a irrompre com una opció atractiva per a un nombrós grup de sabadellencs.