L’estiu no atura l’activitat a Sabadell. L’ajuntament ha anunciat aquest dimecres que nou centres cívics romandran oberts durant el mes d’agost amb l’objectiu de donar la màxima cobertura a les necessitats que se li puguin presentar a la ciutadania. Així, els equipaments de Can Puiggener, La Creu Alta, Can Deu, Ca n’Oriac, Can Rull, Can Llong-Castellarnau, La Concòrdia, La Creu de Barberà i Torre-romeu seguiran obrint les seves portes de dilluns a divendres, quedant a disposició de tot aquell que ho requereixi.

En aquest sentit, destaquen cinc centres que prestaran servei de matí i tarda. Es tracta dels de Can Puiggener, Can Deu, Ca n’Oriac, Can Rull i la Creu de Barberà. Tots ells acullen el servei d’Espai Jove durant l’estiu.

El consistori recorda que els equipaments cívics atendran les activitats programades, organitzades per les entitats, i els espais relacionals esdevenen un punt de trobada compatible pels usuaris i les usuàries dels centres, en aquests dies de calor.

Paral·lelament, els centres s’han habilitat com a refugis climàtics, oferint espais a la ciutadania per recuperar-se del cansament i la sensació de fatiga produïda per les altes temperatures.