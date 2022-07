Les samarretes del Sabadell 22/23 amb Sergio Montero, Sergi Puig i David Astals

La presentació oficial de les equipacions del Sabadell per la temporada 22/23 han tingut tres protagonistes de la primera plantilla. El porter Sergi Puig ha estat acompanyat de dos jugadors formats a l’obrador arlequinat, Sergio Montero i un David Astals que ha renovat el seu contracte. De fet, l’anunci oficial de l’acord l’ha fet el club minuts abans de l’acte. Tant Sergio com David tenen l’oportunitat de reivindicar-se i triomfar a la Nova Creu Alta, mentre Sergi Puig arriba amb la il·lusió de ser el nou guardià de la porteria arlequinada.

Aquest any no hi havia el factor sorpresa perquè els socis ja havien escollit el model de samarreta per la nova temporada en una històrica votació. “Això ho ha fet més especial, ha estat un fet únic”, ha subratllat el director general, Bruno Batlle. La vicepresidenta i responsable de màrqueting, Ana Navés, ha donat els principals detalls de les dues primeres equipacions sota el lema ‘La meva arlequinada’. Un dels detalls el trobem a la part superior de l’esquena on llueix el símbol ‘Això és la Nova Creu Alta’.

Les votacions van ser contundents i l’aficionat es va decantar per la clàssica arlequinada, amb els quadres també a l’esquena. Era la primera opció que oferia la marca Hummel, que va ampliar la seva vinculació amb el club per dues temporades més. Va guanyar amb el 60% dels vots. Per la segona equipació hi va haver més debat, però finalment es va imposar, amb més d’un 40%, l’opció més llampant en la qual apareixen els quadres negres més diluïts en una samarreta de to groguenc fluorescent. Van participar en la votació més d’un miler de socis.

L’acte ha tingut també la participació de jugadors del Futbol Base arlequinat, amb presència de joves jugadors i jugadores de diferents categories, inclosa la secció del CES inclusiu. Fins i tot han saltat a la gespa de la Nova Creu Alta per fer-se una icònica foto amb les noves samarretes i després han fet uns tocs de pilota entre ells. Tampoc han faltat els representants dels diferents patrocinadors.

Astals , molt content

Un dels protagonistes ha estat David Astals, gairebé minuts després de fer-se oficial la seva renovació. “Estic molt content. És el que volia i no he dubtat gens. La temporada passada, amb dues lesions, va ser complicada, però estic amb moltes ganes. Retrobament amb Sergio Montero? Doncs sí, ja vam coincidir mitja temporada a l’AE Prat i és un gran jugador. Espero que puguem tenir oportunitats en aquest nou projecte”, ha dit.

Es confirma l’ adeu de Jacobo

D’altra banda, també s’ha fet oficial l’adeu de Jacobo González. Era una notícia esperada. Finalment, s’ha arribat a un acord per la rescissió de contracte -era un dels més elevats de la passada temporada- i fitxa per l’Andorra de la Lliga SmartBank. Això sí, el Sabadell s’ha guardat un percentatge en cas que Jacobo fos traspassat a un altre club en el futur.